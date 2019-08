Fortnite: un grave glitch legato al BRUTO permette di vincere la partita

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web la notizia dell'esistenza di un gravissimo glitch che coinvolge il chiacchieratissimo mech di Fortnite Battaglia Reale.

Questo problema, che per essere attivato richiede una lunga serie di procedimenti tra i quali il ritrovamento di un BRUTO sulla mappa di gioco, rende il giocatore invisibile e immune ai danni della tempesta, permettendogli così di vincere una partita semplicemente restando fermo in un angolo della mappa. Per quanto la sua esecuzione sia complessa e richieda molti passaggi, potete facilmente intuire come una simile problematica sia particolarmente grave. È quindi necessario un intervento degli sviluppatori nel minor tempo possibile, dal momento che tra pochi giorni partirà la nuova Competizione Campioni di Fortnite nella quale, come annunciato questa mattina, sarà possibile utilizzare anche il robot.

In attesa che Epic Games riporti tutto alla normalità, vi sconsigliamo di sfruttare questo glitch, dal momento che le probabilità di essere bannati sono molto elevate. Nel frattempo vi ricordiamo che con il prossimo aggiornamento del battle royale verrà aggiunto un puntatore laser al BRUTO che renderà più semplice per i giocatori evitare i razzi.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come completare tutte le missioni Spara e Spera di Fortnite?