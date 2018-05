Fortnite: Griezmann festeggia il gol della finale di Europa League con Take the L

Durante la finale di Europa League disputata nella serata di ieri, il calciatore dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann ha festeggiato il primo gol con Take the L, la famosa emote resa celebre da Fortnite.

La partita si è concluso con un secco 3-0 a favore della squadra spagnola, con il primo gol segnato al 21' proprio da Griezmann: per festeggiare la rete, il calciatore francese si è esibito nel balletto di Take the L (potete vederlo in calce alla notizia), la celebre emote di Fortnite che continua a spopolare tra gli atleti sportivi.

Proprio pochi giorni fa, infatti, il pugile Teófimo López aveva imitato a sua volta l'emote per esultare dopo la vittoria sul ring. Si tratta indubbiamente di un segnale che parla chiaro sul successo di Fortnite, a testimonianza di come il gioco di Epic Games si stia diffondendo anche nella cultura popolare.

Non è la prima volta, inoltre, che Antoine Griezmann decide di esibirsi nella danza di Take the L per celebrare un gol: l'atleta lo aveva già fatto il mese scorso dopo il gol rifilato allo Sporting Lisbona, sempre in Europa League. Nella serata di ieri, però, si trattava di una finale con diversi milioni di spettatori in tutto il mondo, senza considerare naturalmente i tifosi presenti in massa sugli spalti. Ieri avete seguito la partita in diretta?