Fortnite: un gruppo di scienziati utilizza il gioco per parlare del cambiamento climatico

L'incredibile popolarità di Fortnite Battaglia Reale fra gli utenti più giovani ha spinto un gruppo di scienziati a sfruttarne il successo per qualcosa di molto utile.

Giocando in compagnia dei propri figli e di Drake, alcuni scienziati hanno giocato a turno Fortnite Battaglia Reale per sensibilizzare gli utenti sul cambiamento climatico. Si tratta infatti di un argomento molto importante e al tempo stesso noioso. In questo modo, però, tutto diventa più piacevole e tra una vittoria e l'altra si può apprendere anche qualche nozione fondamentale sul nostro pianeta.

Ovviamente una personalità come Drake non può che attirare un gran numero di spettatori, i quali si sono più volte dimostrati più che competenti sull'argomento, sorprendendo l'artista. Durante le live sul canale Twitch intitolato ClimateFortnite, vengono talvolta invitati gli stessi utenti a giocare con gli scienziati, rendendo l'iniziativa ancor più interessante.

