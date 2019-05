Fortnite: ancora guai in vista per i FaZe Clan, problemi con l'età di un giocatore

Sembra non esserci pace per i FaZe Clan. Dopo l'affaire Tfue che ha scosso non solo una delle organizzazioni più importanti al mondo ma anche l'intero mondo del gaming, ora un altro scandalo piomba come un fulmine a ciel sereno.

Pare, infatti, che il giocatore (e streamer) H1ghSky1 in forza proprio ai FaZe Clan e attivo in Fortnite abbia meno di 13 anni. H1ghSky1 si è unito ai FaZe Clan lo scorso marzo, momento in cui FaZe affermò che il giocatore avesse esattamente 13 anni.

Non è raro vedere assunzioni di giocatori così giovani: è infatti già avvenuto nei mesi scorsi col team Secret.

Secondo un rapporto di Upcomer, tuttavia, il giocatore al momento della firma del contratto avrebbe avuto solo 11 anni. Il report, che ha scavato nel passato del ragazzo, afferma che i post della famiglia di H1ghSky1 nel 2012 fanno riferimento al quinto compleanno del ragazzo, mentre un altro post dello stesso anno si riferisce a lui come se avesse cinque anni. Quindi, i post suggeriscono il fatto che H1ghSky1, a marzo di quest'anno, avesse ancora dodici anni.

Come mai tanto interesse improvviso attorno a questa figura? La questione dell'età del ragazzo è semplicemente entrata nella querelle legale che riguarda Turner “Tfue” Tenney. Quest'ultimo, infatti, avrebbe sostenuto che il giocatore aveva solo 11 anni al momento dell'ingresso nei FaZe Clan e che l'organizzazione aveva fatto pressione su lui e sulla famiglia per mentire sulla sua reale età.

Secondo la denuncia, tutto questo si porrebbe in violazione della sezione 1700.36 del Codice del lavoro in California, in cui si afferma che "nessuna agenzia di talenti accetta alcuna domanda di assunzione per conto di minorenni".

Al di fuori della causa in corso, tuttavia, l'età di H1ghSky1 potrebbe avere ulteriori conseguenze. Per partecipare agli eventi di Fortnite approvati da Epic Games, infatti, i giocatori devono avere un'età minima proprio di 13 anni, così anche per le attività di streaming su YouTube o per diventare un partner di Twitch.

Se anche queste piattaforme dovessero determinare la reale età di H1ghSky1, potrebbe significare la chiusura prematura del contratto, comportare l'allontanamento da tutte le competizioni e minacciare il canale Twitch, che attualmente ha oltre 400.000 follower.