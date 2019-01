Fortnite: la guerra delle pubblicità degli streamer su Twitch, arrivano le scuse

Twitch ha finalmente risposto alle critiche che sono piovute a causa delle molteplici pubblicità dedicate a determinati streamer, che avevano invaso la piattaforma nelle settimane scorse.

Twitch ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in un Tweet, annunciando che non pubblicheranno più annunci pubblicitari che promuovono eventi o altri streamer sulla piattaforma.

"Abbiamo rimosso l'annuncio più recente ed eviteremo di pubblicare annunci pubblicitari in futuro per eventi e / o creatori di contenuti che potranno allontanare i vostri spettatori verso altri canali Twitch", si legge nella dichiarazione.

Pokimane, la streamer tirata in ballo in quanto le pubblicità sponsorizzavano proprio un suo evento live, ha risposto alle critiche che ne sono derivate affermando che tutti i creatori sulla piattaforma dovrebbero essere felici per l'esposizione provocata dalla pubblicità, sostenendo che tale esposizione significa che "l'intero settore per gli streamer sta andando bene".

Gli stessi attacchi sono stati diretti anche verso Tyler 'Ninja' Blevins (candidato peraltro al Best Streamer of the Year), che ne ha subiti di molto pesanti dopo che Twitch ha pubblicato annunci pubblicitari che promuovevano il suo evento di Capodanno.

Anche altri streamer come il Dr Disrespect e Sam 'Strippin' Thorne si sono scagliati contro questa politica di Twitch, colpevole a loro dire di distrarre l'utenza su altri canali, svantaggiandoli.