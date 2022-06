Fortnite Guerra Zero: come riscattare il codice della skin gratis Spider-Man Zero

Epic Games ha pubblicato oggi il primo numero del fumetto Fortnite x Marvel Guerra Zero, al cui interno è possibile trovare il codice per scaricare gratuitamente una bellissima skin dell'Uomo Ragno. Scopriamo insieme i passaggi da seguire per poter ottenere il costume.

Come ottenere un codice

Prima di iniziare, va precisato che il codice si può ricevere esclusivamente acquistando una copia della prima stampa del fumetto (sulle nostre pagine trovate tutti i consigli su come prenotare il numero 1 di Fortnite x Marvel Punto Zero) oppure acquistandone l'edizione digitale su una delle due applicazioni ufficiali: Marvel Comics e Marvel Unlimited. Sappiate però che il codice per chi acquista il numero in formato digitale non arriverà subito, poiché verrà inviato esclusivamente quello finale il prossimo settembre 2022, grazie al quale potrete ottenere tutte le ricompense dei cinque numeri della serie. Insomma, se volete subito il codice, vi suggeriamo di andare per il formato fisico.

Come utilizzare il codice

Una volta messe le mani sul fumetto, potete trovare il codice all'ultima pagina, nell'angolo in basso a sinistra. Si tratta di una sequenza di numeri e lettere che non può essere inserita direttamente nel gioco, dal momento che esiste un sito creato appositamente dagli sviluppatori per poter riscattare questo tipo di ricompense. Effettuate quindi l'accesso al sito ufficiale di Epic Games assicurandovi che il profilo sia lo stesso che utilizzate per giocare e poi visitate la pagina dedicata al riscatto dei codici per inserire quello che avete trovato in fondo al fumetto. Una volta immesso il codice, confermate la sua attivazione cliccando sull'apposito pulsante. A questo punto non vi resta altro da fare che avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma associata al vostro account Epic Games Store per trovare la skin nell'armadietto.

Vi ricordiamo che ognuno dei cinque numeri della serie Fortnite X Marvel Guerra Zero contiene un codice utile per ottenere una ricompensa e coloro i quali riscatteranno ogni singolo codice potranno ricevere senza costi aggiuntivi un secondo costume gratuito di cui non si conoscono ancora i dettagli.