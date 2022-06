Fortnite Guerra Zero: prima immagine della skin Spider-Man Zero, gratis col fumetto

Avete prenotato il primo numero di Fortnite X Marvel Guerra Zero e non vedete l'ora di scoprire l'aspetto della skin gratis di Spider-Man che si può sbloccare con il codice incluso in ogni copia? Sappiate allora che Epic Games ha appena pubblicato la prima immagine del costume dell'arrampicamuri.

Il portale ufficiale del popolare battle royale free to play si è di recente aggiornato con tutti i dettagli relativi al primo numero della serie a fumetti, la quale sarà composta da cinque capitoli. Il primo pezzo della storia arriverà nelle fumetterie italiane a partire da domani, mercoledì 8 giugno 2022, e al suo interno troverete un codice utile per ottenere senza costi aggiuntivi ben due oggetti: la skin Spider-Man Zero e il suo dorso decorativo animato, lo Spider Drone. I dataminer, a pochi minuti dall'annuncio, hanno già scavato tra i file del gioco e hanno pubblicato una serie di filmati che mostrano il modello tridimensionale di questa versione di Spider-Man creata appositamente per Fortnite Capitolo 3.

Tra le ricompense degli altri numeri troviamo una copertura per armi e veicoli dedicata ad Iron Man, un piccone a tema Wolverine (pare siano gli artigli di diamante) e un paio di spray. Chiunque riscatterà tutti e cinque i codici avrà diritto anche ad una seconda skin gratis, ma non ci è ancora dato sapere di quale costume si tratti.