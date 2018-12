Fortnite: Guida alla sfida Cerca fra tre Baite da sci

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 3 di Fortnite Battaglia Reale. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Cerca fra tre Baite da sci", raccogliendo la relativa Stella.

Sfide della Settimana 3

Gratuite

Utilizza una Zipline in partite diverse (0/5)

Fase 1: Atterra a Rifugio Ritirato (0/1)

Eliminazioni con arma leggendaria (0/2) (Difficile)

Pass Battaglia

Cerca forzieri a Picco Polare o Tempio Tomato (0/7)

Suona il campanello in diversi luoghi indicati in una singola partita (0/2)

Cerca fra tre baite da sci (0/1) (Difficile)

Fase 1: Infliggi danni ai nemici con Fucili pesanti (0/3) (Difficile)

Questa sfida richiede di raggiungere un'area ben preciso della mappa: il punto di intersezione fra le tre linee immaginarie che collegano le tre Baite presenti nel nuovo bioma polare. Il punto in questione si trova a sud di Picco Polare, di fronte alla Baita centrale.

Una volta raggiunto questo punto con il vostro personaggio, sarete in grado di individuare e raccogliere una Stella della Battaglia nascosta: fatelo e completerete la sfida. Per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il filmato proposto in cima.

Ricordiamo inoltre che da oggi pomeriggio è disponibile la seconda delle 14 Sfide Natalizie di Fortnite: sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completarla trovando i Bastioni di Zucchero presenti sulla mappa.