Fortnite: Guida alla sfida Cerca tra gigante di pietra, pomodoro e albero

Le nuove Sfide della Settimana 5 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7) sono finalmente disponibili per tutti i giocatori. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida che richiede di trovare una stella tra l'uomo gigante di pietra, pomodoro con la corona e albero circondato.

Sfide della Settimana 5

Gratuite

Infliggi danno alle strutture avversarie (0/5000)

Fase 1: Atterra a Picco Polare

Eliminazioni con armi silenziate

Pass Battaglia

Elimina gli avversari a meno di 5 metri di distanza

Cerca 7 forzieri a Bosco Blaterante o Palmeto Paradisiaco

Cerca tra uomo di roccia gigante, pomodoro con la corona e albero circondato

Fase 1: Atterra su una Torre dell'acqua

Questa sfida richiede di cercare una stella nascosta situata tra l'uomo di roccia gigante, la scultura a forma di pomodoro con la corona e l'albero circondato dai pilastri. L'uomo di roccia gigante può essere trovato fra i riquadri H3 e H4 della mappa di Fortnite Battaglia Reale, il pomodoro con la corona nel riquadro G4 e l'albero circondato nel riquadro H4.

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, la stella ottenibile con questa sfida si trova poco a nord-ovest del Tempio Tomato. Se avete bisogno di un riferimento visivo per rintracciare più facilmente la posizione indicata, potete guardare il video riportato in cima.