Fortnite: Guida alla Sfida Elimina un avversario da almeno 50 metri

I giocatori di Fortnite Battaglia Reale possono dedicarsi alle Sfide della Settimana 2 (Stagione 7). In questa mini-guida vi spiegheremo come portare a termine la sfida "Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza".

Sfide della Settimana 2

Gratuite

Cerca un Forziere in diversi luoghi indicati (0/7)

Infliggi danni agli avversari con armi diverse (0/5)

Elimina nemici in Spiagge Snob o Lande Letali (0/3) (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Visita Spiagge Snob e Parco Pacifico in una partita singola (0/2)

Suona la partitura ai pianoforti di Parco Pacifico e Rifugio Ritirato (0/2)

Sfida un avversario a passo di danza in un maniero abbandonato (0/1) (Difficile)

Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza (0/1)

Per completare questa sfida vi basta eliminare un solo avversario da almeno 50 metri di distanza. Il modo più semplice di riuscire nell'impresa è quello di procurarsi un fucile di precisione, aggirarsi per la mappa con cautela e colpire un nemico dalla distanza utilizzando l'ottica del fucile. Se non riuscite a procurarvi uno sniper rifle, in alternativa potete usare un fucile d'assalto cercando di sparare da almeno 50 metri.

Se volete vedere qualche uccisione dalla distanza in azione, potete guardare il video riportato in apertura, così da farvi un'idea su come portare a termine la sfida. Invece siete riusciti a sfidare un avversario a passo di danza in un maniero abbandonato?