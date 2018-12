Fortnite: Guida Sfida Elimina i nemici negli Avamposti delle Spedizioni

A partire da oggi pomeriggio sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 7. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Elimina i nemici in tutti gli Avamposti di Spedizione".

La sfida in questione richiede di eliminare i nemici in 3 Avamposti di Spedizione presenti nell'isola di Fortnite Battaglia Reale. Tutto quello che dovete fare è dirigervi presso i vari Avamposti di Spedizione, cercando di eliminare i nemici all'interno di essi.

Dove si trovano questi Avamposti? Ce ne sono in tutto sette, posizionati nei punti della mappa cerchiati di rosso a fondo pagina: ne trovate uno a nord-est di Parco Pacifico, a nord-ovest di Tempio Tomato, a ovest di Rifugio Ritirato, a ovest di Sprofondo Stantio, a nord-est di Spiagge Snob, a nord-est di Borgallegro e a ovest di Palmeto Paradisiaco. Per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il video riportato in cima.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le sfide natalizie dei 14 Giorni di Fortnite: siete riusciti a completare la sfida Infliggi Danni con Armi Diverse?