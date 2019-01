Fortnite: Guida alla Sfida fai scivolare un Disco di Ghiaccio per 150 metri

Le nuove Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 7 sono finalmente disponibili per tutti i giocatori. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare quella che richiede di far scivolare un Disco di Ghiaccio per oltre 150 metri.

Sfide della Settimana 6

Gratuite

Fase 1: Infliggere 200 danni con SMGs

Infliggere danni con diverse armi in una sola partita

Sconfiggere tre avversari a Pinnacoli Pendenti e Approdo Venturato

Pass Battaglia

Trovare un box di proiettili in diverse località

Trovare gli Gnomi Chilly

Far scivolare un Disco di Ghiaccio per oltre 150 metri con un solo lancio

Fase 1: Visitare Picco Polare e Pinnacoli Pendenti durante una partita

Per completare questa sfida dovrete prima entrare in possesso del Disco di Ghiaccio, un oggetto speciale ottenibile dopo aver raggiunto il livello 28 con il Pass Battaglia. Assicuratevi di equipaggiarlo prima di iniziare la partita di Fortnite Battaglia Reale, così da poterlo utilizzare all'occorrenza.

La sfida in questione richiede di far scivolare il Disco di Ghiaccio per oltre 150 metri con un solo lancio. Per riuscire nell'intento dovrete raggiungere la cima di una montagna abbastanza alta e lasciar cadere il Disco verso un sentiero pendente. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, un'ottima zona in cui far scivolare il disco si trova sulla cima di un monte innevato a sud-est di Rampe Ghiacciate: per completare la sfida non dovrete far altro che selezionare il Disco e lasciarlo cadere dal punto giusto.