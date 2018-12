Fortnite: Guida alla Sfida a fasi Cerca la lettera 'O' a Parco Pacifico

Una delle due Sfide a fasi della Settimana 4 di Fortnite Stagione 7 richiede di trovare la lettera "O" a Parco Pacifico. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare tutte la fasi della sfida.

Sfide della Settimana 4

Gratuite

Pass Battaglia

Fase 1: Distruggi le Sedie (0/80)

Infliggi danni con il Piccone (0/100)

Elimina i nemici a Borgallegro o a Parco Pacifico (0/3) (Difficile)

Fase 1: Cerca la lettera "O" a Parco Pacifico (0/1)

Questa Sfida a fasi è composta da cinque step che bisogna portare a termine. Di seguito vi spieghiamo come completarli:

Fase 1: Cerca la lettera "O" a Parco Pacifico

Per completare questa fase dovrete dirigervi a ovest di Parco Pacifico, verso la casa abbandonata. Scavalcate la recinzione, la lettera "O" si troverà accanto al cassonetto.

Fase 2: Cerca la lettera "S" a Bosco Blaterante

In questo caso dovrete raggiungere il centro di Bosco Blaterante. Dirigetevi verso il bunker segreto e liberatevi la strada al suo interno per trovare la lettera "S".

Fase 3: Cerca la lettera "M" a Profondo Stantio

Per trovare la lettera "M" dovrete raggiungere lo stabilimento di Profondo Stantio. Entrate nella porta a sinistra e poi dirigetevi verso la prima stanza a destra.

Fase 4: Cerca la lettera "N" sotto il Lago ghiacciato

Questa volta dovrete dirigervi verso il lago ghiacciato a nord del Picco Polare. Salite sulla piattaforma presente nel lago e liberatevi la strada con il piccone per scendere di sotto. Ad attendervi ci sarà la lettera "N".

Fase 5: Visita il cartellone "NOMS" di Corso Commercio

Per completare l'ultima fase della Sfida vi basta visitare il cartellone "NOMS" presente a Corso Commercio. Per individuarlo più facilmente (insieme alle lettere delle fasi precedenti) potete guardare il filmato proposto in cima.