Fortnite: Guida alla Sfida Lanciati attraverso le strutture con un Cannone pirata

Finalmente gli utenti di Fortnite Stagione 8 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 4. Di seguito vi spieghiamo come completare facilmente la sfida "Lanciati attraverso le strutture con un Cannone pirata".

Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1: Atterra a Pinnacoli Pendenti

Usa un Palleggio in partite diverse (0/5)

Ottieni un'eliminazione con un'arma con mirino e un'arma con silenziatore

Pass Battaglia

Lanciati attraverso le strutture con un Cannone pirata (0/25)

(0/25) Cerca il tesoro sepolto (0/2)

Elimina gli avversari a Borgallegro o a Parco Pacifico (0/3)

Fase 1: Sopravvivi a 60 avversari in una partita singola (0/60)

Per portare a termine questa sfida dovrete lanciarvi attraverso 25 strutture con un Cannone pirata. Vanno bene sia gli edifici presenti sulla mappa, sia le strutture create dai voi stessi o dagli altri giocatori. Tutto quello che dovete fare, dunque, è salire a bordo di un Cannone pirata e lanciarvi attraverso una qualsiasi struttura, ripetendo questa operazione 25 volte.

I Cannoni sono sparsi casualmente in tutta l'isola di Fortnite Battaglia Reale, con una maggiore concentrazione presso gli accampamenti dei pirati. Se volete trovarne al più presto uno, dunque, vi consigliamo di visitare i suddetti accampamenti che trovate nelle seguenti posizioni:

A nord del Fiume di lava

Sulla collina a nord-ovest di Lande Letali

A nord-ovest di Condotti Confusi

A sud-ovest di Parco Pacifico

Vicino al ponte di Palmeto Paradisiaco

A nord-ovest di Laguna Languida

A ovest di Sprofondo Stantio

Come potete vedere nella mappa proposta a fondo pagina, in questi punti troverete gli accampamenti dei pirati: date un'occhiata al loro interno per individuare un Cannone da utilizzare. A che punto siete con le sfide di questa settimana? Se siete riusciti a completarle tutte, potete trovare lo Stendardo segreto della Settimana 4.