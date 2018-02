Fortnite: guida alle migliori armi della modalità Battle Royale

Durante le partite di Fortnite un'ottima strategia può fare la differenza tra un'imbarazzante sconfitta e una gloriosa vittoria, ma c'è anche qualcos'altro che dovreste tenere sempre in debita considerazione: la scelta delle armi! Dice ne sono moltissime sparse all'interno della mappa di gioco, tutte molto diverse e in un certo senso uniche.

All'inizio, tuttavia, l'indecisione può regnare sovrana ed è davvero arduo capire se il fucile che è appena caduto ai vostri piedi è migliore o meno di quello che avete in inventario. Parlare di ogni singola arma sarebbe un'impresa titanica, ma con questa guida cercheremo di venirvi incontro descrivendo quelle che secondo noi sono le migliori attualmente disponibili nel gioco.

Revolver

Il Revolver non è difficile da trovare, e viene spesso accantonato da una certa tipologia di giocatori. Nelle mani giuste, tuttavia, può diventare estremamente efficace, sia dalla breve che dalla media distanza. Grazie agli elevati danni che può mettere a segno, anche nella variante comune può essere in grado di far fuori i nemici con appena due colpi ben piazzati, spesso anche uno se è già ferito.

Comune: DPS 48 | Danno 54 | Caricatore 6

Non Comune: DPS 51 | Danno 57 | Caricatore 6

Raro: DPS 54 | Danno 60 | Caricatore 6

Fucile d'Assalto (M16)

Senza dubbio una delle migliori armi comuni da portare con voi, adatta alla maggior parte delle occasioni. È perfetta negli scontri ravvicinati e a media distanza, dato che se viene usata con precisione la su discreta potenza di fuoco permette di abbattere i nemici rapidamente. Sulla lunga distanza, invece, comincia ad andare difficoltà a causa della dispersione dei proiettili, ancora più accentuata se tenete premuto il grilletto. In questi casi potete rimediare sparando brevi raffiche, piuttosto che in maniera prolungata, oppure passando ad un'arma più adatta.

Comune: DPS 176 | Danno 30| Caricatore 30

Non Comune: DPS 181 | Danno 33 | Caricatore 30

Raro: DPS 192,5 | Danno 35| Caricatore 30

Fucile a pompa / Fucile pesante tattico

Almeno uno di questi fucili non può assolutamente mancare nel vostro inventario, dal momento che rivestono un ruolo fondamentale nei duelli ravvicinati.

Il fucile a pompa ha una cadenza di fuoco molto bassa, ma i colpi ben piazzati infliggono un enorme quantitativo di danni (90/95), quasi sufficienti a fare fuori un nemico nel pieno della vita. Il sangue freddo e il corretto posizionamento sono fondamentali, poiché mancare il bersaglio potrebbe mettervi in una brutta situazione.

Comune: DPS 63 | Danno 90 | Caricatore 5

Non Comune: DPS 66,5 | Danno 95 | Caricatore 5

Il fucile pesante tattico, probabilmente, è una delle armi più importanti del gioco. Fa meno danni del fucile a pompa, ma ha una cadenza di fuoco più elevata ed è efficace da una distanza maggiore. Non è raro imbattersi in avversari che vanno in giro saltellando e sparando a più non posso. Sono fastidiosi ma, ecco, potete farlo anche voi!

Non Comune: DPS 100 | Danno 67 | Caricatore 8

Raro: DPS 105 | Danno 70 | Caricatore 8

Epico: DPS 111 | Danno 74 | Caricatore 8

Fucile di Precisione Bolt-Action

Un fucile di precisione nel vostro inventario può aumentare esponenzialmente le vostre chance di vittoria. È sufficiente un solo colpo ben piazzato in testa per sbarazzarvi dei nemici. L'importanza dei fucili di precisione, inoltre, aumenta con l'avanzare della partita e con il diminuire dei concorrenti. Man mano che l'orologio avanza, gli scontri uno contro uno diventano più frequenti, e in questi è consigliabile trovare un buon punto di vantaggio dal quale controllare la situazione con il vostro fidato fucile da cecchino. Esistono delle varianti semi-automatiche, ma probabilmente il migliore è il Bolt-Action a colpo singolo, che risulta devastante se utilizzato a dovere. Ricordate: pazienza, precisione e buon posizionamento sono le chiavi del successo.

Raro: DPS 34,7 | Danno 105 | Caricatore 1

Epico: DPS 36,3 | Danno 110 | Caricatore 1

Leggendario: DPS 38,3 | Danno 116 | Caricatore 1

Lanciarazzi

Tanta potenza e un'ampia area d'effetto, i lanciarazzi quasi non hanno bisogno di presentazioni. Tuttavia, in determinati frangenti potrebbero rivelarsi molto più utili come strumenti, piuttosto che come armi. Nulla vi vieta di sparare i razzi addosso ai nemici (meglio se in gruppo, ovviamente), ma questa categoria di armi è utilissima per distruggere le costruzioni altrui e per portare allo scoperto coloro che fino a un attimo prima credevano di essere al sicuro.

Raro: DPS 80 | Danno 110 | Caricatore 1

Epico: DPS 85 | Danno 116 | Caricatore 1

Leggendario: DPS 90 |Danno 121 | Caricatore 1

Fucile d'Assalto (SCAR)

È sicuramente la migliore arma del gioco al momento. Il fucile d'assalto SCAR è il fratello maggiore dell'M16 e può essere trovato solamente nelle varianti Epica e Leggendaria: appellativi che si merita appieno. All'apparenza sembra un'arma normale, ma è perfetta in ogni situazione, è efficace da ogni distanza, è precisa e infligge un notevole quantitativo di danni. Cosa volere di più? Forse solo un po' di fortuna, visto che non è facile trovarla: esplorate per bene le ambientazioni e fate fuori i nemici per avere il privilegio di mettere le mani su uno SCAR.

Epico: DPS 203,5 | Danno 37 | Caricatore 30

Leggendario: DPS 214,5 | Danno 39 | Caricatore 30

Bomba Ballerina

La Bomba Ballerina è un'arma esplosiva di qualità rara che condivide con le granate la modalità di utilizzo, ma provoca un effetto finale decisamente differente! Tutti i nemici nel raggio d'esplosione sono costretti a ballare per 5 secondi, o fino a quando non ricevono danno. In quel lasso di tempo non possono costruire, sparare o utilizzare oggetti. Richiede precisione e un buon calcolo delle tempistiche, ma è molto divertente da usare (ricorda molto da vicino il Discotron di Ratchet & Clank) ed è capace di capovolgere in un attimo le sorti degli scontri. Si trovano sul campo di battaglia singolarmente, ma è possibile portarne con sé fino a 10.

Fortnite è un titolo in costante evoluzione, pertanto cercheremo di tenere aggiornata questa pagina. Se dovesse spuntare una nuova e potente arma da fuoco, la segnaleremo senz'altro. Voi, invece, con quali armi preferite andare in giro? Vi ricordiamo che tra le nostre pagine trovate anche i consigli e le strategie utili per costruire in modalità Battle Royale e la guida ai cinque nuovi luoghi introdotti con l'aggiornamento 2.2.0.