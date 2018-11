Fortnite: Guida alle Sfide a fasi della Settimana 10 della Stagione 6

Tra le nuove Sfide della Settimana 10 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 6) sono presenti due sfide a fasi, entrambe riservate ai possessori del Pass Battaglia. Di seguito vi spiegheremo come completarle.

Sfide della Settimana 10

Gratuite

Costruisci strutture (0/250)

Visita una Nave Vichinga, un cammello e un Bus della battaglia schiantato (0/3)

Cerca dei forzieri ai Pinnacoli Pendenti o al Palmeto Paradisiaco (0/7) (Difficile)

Pass Battaglia

Posiziona torrette montate in partite diverse (0/3)

Fase 1: Atterra a Passatempi Pomposi (0/1)

(0/1) Completa prove a tempo su veicoli (0/3) (Difficile)

Fase 1: Eliminazione con fucili pesanti (0/1) (Difficile)

La prima delle due sfide a fasi richiede di atterrare in determinati punti della mappa. Per completarla dovrete portare a termine cinque fasi:

Atterra a Passatempi Pomposi Atterra a Spiagge Snob Atterra ad Approdo Avventurato Atterra a Rifugio Ritirato Atterra a Borgo Bislacco

Per l'altra sfida a fasi inclusa nel Pass Battaglia, invece, bisognerà eliminare gli avversari con una certa tipologia di armi. In questo caso bisogna completare solo tre passaggi:

Eliminazione con fucili pesanti Eliminazione con fucili d'assalto Eliminazione con pistole

Per completare le due sfide a fasi della Settimana 10, dunque, non resta che portare a termine tutti gli step che le compongono. Parlando invece dei leak circolati negli ultimi giorno dopo l'aggiornamento 6.31, sapevate che sono trapelati nuovi indizi sull'arrivo della neve in Fortnite Stagione 7?