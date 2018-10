Fortnite: guida alle Sfide a Fasi della Settimana 2 della Stagione 6

La Settimana 2 della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale ha portato con sé altre sette sfide nuove di zecca, come sempre suddivise in due gruppi. Le prime tre possono essere affrontate da tutti, mentre le ultime quattro sono riservate ai possessori del Pass della Battaglia. Scopriamo assieme quali sono.

Sfide della Settimana 2 della Stagione 6

Gratuite

Visitare tutte le Aree Corrotte – 5 Stelle

Usa una Pietra Ombra in partite diverse - 5 Stelle

Fase 1: infliggi danni agli avversari con Fucili d’Assalto standard (Difficile)

Pass della Battaglia

Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza – 5 Stelle

Infliggi danni agli avversari con le Pistole – 5 Stelle

Eliminazioni con la Mitraglietta (3) (Difficile) – 10 stelle

Fase 1: Infliggi danni agli avversari con Fucili da Caccia (200)

Come potete vedere, questa settimana Epic Games ha inserito ben due Sfide a Fasi. La prima è di livello difficile, può essere affrontata e completata da tutti i giocatori ed è suddivisa nelle seguenti tre fasi:

Fase 1 - infliggi danni agli avversari con i Fucili d’Assalto Standard (200): per questa fase della sfida potete utilizzare il classico Fucile d'Assalto, lo SCAR, il Fucile d'Assalto con Mirino e il Fucile d'Assalto Termico;

- infliggi danni agli avversari con i (200): per questa fase della sfida potete utilizzare il classico Fucile d'Assalto, lo SCAR, il Fucile d'Assalto con Mirino e il Fucile d'Assalto Termico; Fase 2 - infliggi danni agli avversari con i Vampafucile (200): il Vampafucile è un'arma capace di sparare raffiche da tre colpi ed è l'unico che può essere utilizzato per portare a termine questo step. È disponibile in tutte le varianti di rarità;

- infliggi danni agli avversari con i (200): il Vampafucile è un'arma capace di sparare raffiche da tre colpi ed è l'unico che può essere utilizzato per portare a termine questo step. È disponibile in tutte le varianti di rarità; Fase 3 - infliggi danni agli avversari con i Fucili d’Assalto silenziati (200): in questo caso potete fare affidamento solo ed esclusivamente sullo SCAR silenziato, disponibile nelle varianti Epica e Leggendaria.

Fase 1 - infliggi danni agli avversari con i Fucili da Caccia (200): il Fucile da Caccia spara un solo colpo alla volta ed è rinvenibile nelle varianti Non Comune e Rara;

- infliggi danni agli avversari con i (200): il Fucile da Caccia spara un solo colpo alla volta ed è rinvenibile nelle varianti Non Comune e Rara; Fase 2 - infliggi danni agli avversari con i Fucili di Precisione Bolt-Action (200): anche questo fucile di precisione può sparare un colpo alla volta. Si trova nelle varianti Rara ed Epica;

- infliggi danni agli avversari con i (200): anche questo fucile di precisione può sparare un colpo alla volta. Si trova nelle varianti Rara ed Epica; Fase 3 - infliggi danni agli avversari con i Fucili di Precisione Pesanti (200): altro fucile con un solo colpo nel caricato, è disponibile nelle varianti Epica e Leggendaria.

La seconda, invece, è di livello normale, è riservata ai possessori del Pass della Battaglia ed è suddivisa nelle seguenti fasi:

Per ognuna delle fasi sopra esposte dovete utilizzare le armi indicate ed infliggere almeno 200 punti danno per passare a quella successiva. Piuttosto facile a dirsi, molto meno a farsi. Queste armi vanno prima trovate all'interno dei forzieri e nei rifornimenti, e poi utilizzate contro gli avversari.

Ricordiamo che una volta che avrete portato a termine tutte le sfide di questa settimana completerete un altro step della Sfida Battuta di Caccia e sbloccherete una schermata di caricamento con un indizio sulla posizione di uno Stendardo nascosto.