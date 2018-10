Fortnite: guida alle Sfide a Fasi della Settimana 3 della Stagione 6

Alle ore 15:00 di oggi 11 ottobre sono ufficialmente iniziate le Sfide della Settimana 3 della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale. Come è consuetudine, tre sono accessibili a tutti i giocatori, mentre le rimanenti quattro sono riservate ai possessori del Pass della Battaglia.

Gratuite

Rianima un giocatore in almeno partite diverse (0/5)

Fase 1: Cerca un forziere nel Rifugio Ritirato (0/1)

(0/1) Eliminazioni con Trappola danneggiante (0/1) - difficile

Pass della Battaglia

Fase 1: Visita le Rapide Rischiose e il Bosco Blaterante in una partita singola (0/2)

(0/2) Colpisci un giocatore con un Pomodoro da una distanza di 15 metri o più (0/1)

Completa Prove e tempo (0/3) - difficile

Elimina un avversario in partite diverse (0/10) - difficile

Anche questa settimana ci sono ben due Sfide a Fasi, entrambe di livello normale. La prima può essere affrontata e completata da tutti i giocatori e consta delle seguenti cinque fasi, da completare in successione:

Cerca un forziere nel Rifugio Ritirato Cerca un forziere a Corso Commercio Cerca un forziere a Spiagge Snob Cerca un forziere nelle Lande Letali Cerca un forziere a Parco Pacifico

La seconda, invece, è un'esclusiva degli acquirenti del Pass della Battaglia, ed è composta dalle seguenti cinque fasi, anch'esse da completare in ordire:

Visita Rapide Rischiose e Bosco Blaterante in una singola partita Visita Palmeto Paradisiaco e Sprofondo Stantio in una singola partita Visita Boschetto Bisunto e Bacino Bucato in una singola partita Visita Approdo Avventurato e Pinnacoli Pendenti in una singola partita Visita Spiagge Snob e Borgo Bislacco in una singola partita

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che ora Fortnite Mobile per Android non richiede più un invito e può essere liberamente scaricato da tutti i giocatori in possesso di un dispositivo compatibile