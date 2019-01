Fortnite Guida: Cerca tra Misterioso Portello, Dama di Roccia e Pianale Traballante

Finalmente i giocatori di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7) possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 8. Di seguito vi spieghiamo come completare quella che richiede di cercare una Stella della Battaglia tra un Misterioso Boccaporto, una Gigantessa di Roccia e una Motrice Precaria.

Sfide della Settimana 8

Gratuite

Costruisci delle Strutture

Infliggi dei Danni da un veicolo come passeggero

Abbatti gli avversari con un'arma esplosiva

Pass Battaglia

Cerca dei Forzieri in Condotti Confusi o Rifugio Ritirato

Cerca tra un Misterioso Portello, una Dama di Roccia e un Pianale Traballante

Utilizza un Falò Confortevole o un Launch Pad

Fase 1: Visita Palmeto Paradisiaco e Borgo Bislacco in una singola partita

Per completare questa sfida dovrete trovare il punto di triangolazione esatto compreso tra un Misterioso Portello, una gigantesca Dama di Roccia e Pianale Traballante. Il Misterioso Portello si riferisce all'entrata del bunker di Bosco Blaterante, mentre il Piano Traballante e la statua della Dama di pietra si trovano nel bordo nord-est dell'isola.

A fondo pagina abbiamo riportato il punto esatto sulla mappa. Come potete vedere, la posizione da visitare per completare la sfida e raccogliere la Stella della Battaglia si trova a est di Bosco Blaterante, sulla cima di una piccola montagna. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione in questione, potete guardare il video riportato in cima.