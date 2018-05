Fortnite Guida: cerca tra una Panca, un Camion dei gelati e un Elicottero

Ci siamo, la Settimana 4 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale è ufficialmente iniziata! Con essa sono arrivati il Jetpack e 7 sfide nuove di zecca che vi permetteranno di ottenere un mucchio di Stelle della Battaglia! Ecco quali sono:

Infliggi danni agli avversari con i Fucili d'Assalto (0/1000)

Cerca dei forzieri nel Bosco Blaterante (0/7)

Cerca 7 Scatole di Munizioni in una singola partita

Visita il centro di cerchi della Tempesta diversi in una partita (0/3)

Cerca tra una Panca, un Camion dei gelati e un Elicottero (0/1) - difficile

(0/1) - difficile Eliminazioni con Trappole (0/1) - difficile

Elimina nemici nelle Spiagge Snob (0/7) - difficile

In questa guida vi spieghiamo dove trovare la Stella della Battaglia situata tra una Panca, un Camion dei gelati e un Elicottero. Tanto per cominciare, dovrete dirigervi nel Putrido Pantano, a sud-est della prigione. Nella mappa che potete consultare in fondo a questa notizia, abbiamo cerchiato in azzurro i tre punti di riferimento: partendo da sopra e procedendo in senso orario, trovate la Panca, il Camion dei gelati e l'Elicottero.

Nel centro esatto di questo triangolo troverete il tesoro. Non dovete far altro che dirigervi sul posto e raccoglierlo per completare la Sfida. È di livello Difficile, pertanto otterrete ben 10 Stelle della Battaglia!