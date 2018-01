Fortnite Guida: cinque consigli e strategie per costruire in modalità Battle Royale

La modalità Battle Royale dipropone un gameplay di stampo arcade che ne ha decretato il grande successo. Alla base di questa modalità infatti, c'è la possibilità di costruire strutture per difendersi dagli avversari. Ecco quindi alcuni consigli per sfruttare questa opportunità al meglio...

Distruggete tutto quello che trovate

Una delle cose più importanti da fare in Fortnite è fare incetta di materiali. Legno, mattoni e metallo saranno vostri amici (o anche nemici, dipenderà dalla situazione in cui vi troverete) durante le vare sessioni di gioco che affronterete. Il legno sarà il più debole dei tre materiali ma anche il più facile da trovare. Il metallo sarà il più forte e lo troverete cercando auto o più semplicemente vari oggetti nella fabbrica.

Durante l'avvicinamento alla conclusione della sessione, avere molti materiali aumenterà le vostre chance di successo, perché vi potrete difendere in maniera più efficace. L'unico oggetto che sarà meglio non distruggere saranno i container. Questi ci metteranno molto tempo per essere distrutti e vi restituiranno pochi materiali per il lavoro svolto.

Posizionatevi nei punti più alti

Posizionarmi nei punti più alti degli ambienti che vi circonderanno vi darà la possibilità di avere una visuale privilegiata sugli avversari e di poterli colpire dall'alto, se saranno scoperti.

Per questo sarà necessario studiare attentamente la mappa e memorizzarla, per avere un'idea dei punti più bassi. Sarà particolarmente brutto per i vostri avversari vedere una torre gigante su di un'altura pronta a distruggerli.

Inoltre se gli avversari avranno già costruito una struttura, ma saranno impegnati in un altro scontro, potrete costruirne una più alta di loro e farli fuori più facilmente.

Costruite spesso le scale

Le scale saranno un'importante chiave dell'arte del costruire se vorrete avere successo in Fortnite. Esse vi aiuteranno a raggiungere punti altrimenti impossibili da raggiungere, come per esempio per assaltare basi nemiche.

Le scale inoltre assicurano una buona protezione e fungono da muri che possono essere scalati. Tenete a mente che saranno sì gli elementi più facili da costruire, ma saranno altresì molto deboli agli attacchi degli avversari. Ricordate che queste strutture non possono rimanere sospese in aria in gioco, quindi se perdete la vostra base perderete tutto.

Rinforzate la base della vostra struttura

Anche se sarete certamente vogliosi di cominciare a costruire qualcosa in gioco, dovrete prima assicurarvi di progettare delle fondamenta efficaci. Infatti, come detto prima, distruggendo la base della vostra struttura, essa crollerà inesorabilmente.

Per questo la miglior cosa da fare è partire da una costruzione già esistente o usare il metallo per la base. Usare il legno sarà più semplice, ma vi porterà ad essere fortemente vulnerabili agli attacchi nemici. Per fortificare ulteriormente la vostra costruzione, potrete anche innalzare dei muri all'interno del piano terra del vostro edificio, in modo da avere una struttura di emergenza che vi sorreggerà.

Non sprecate subito i vostri materiali

Con la mappa che si stringerà sempre di più, sarà importante non concentrare i vostri sforzi su una base all'inizio della partita, poiché la dovrete abbandonare molto velocemente.

Al posto di fare questo dovrete cercare di raccogliere più materiali possibili per difendervi meglio nelle fasi finali della partita. Con un po' di fortuna potrete provare a raggiungere il punto dove la mappa si restringerà sempre di più e costruire lì la vostra base, in attesa degli avversari.