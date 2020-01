Fortnite guida le classificche dei F2P e dei giochi premium più redditizi del 2019

Il 2019 si è ormai concluso e, al solito, c'è chi tira le somme di quanto avvenuto nel mondo videoludico nel corso dell'anno passato. Tra questi c'è anche SuperData, che ha deciso di pubblicare un lungo elenco con i titoli free to play e quelli premium più remunerativi del 2019.

Ecco di seguito entrambe le classifiche:

Free to play:

Fortnite: 1,8 miliardi di dollari Dungeon Fighter Online: 1,6 miliardi di dollari Honour of Kings: 1,6 miliardi di dollari League of Legends: 1,5 miliardi di dollari Candy Crush Saga: 1,5 miliardi di dollari Pokémon GO: 1,4 miliardi di dollari Crossfire: 1,4 miliardi di dollari Fate/Grand Order: 1,2 miliardi di dollari Game for Peace: 1,2 miliardi di dollari Last Shelter: Survival: 1,1 miliardi di dollari

Giochi Premium:

FIFA 19: 786 milioni di dollari Call of Duty: Modern Warfare: 645 milioni di dollari Grand Theft Auto V: 595 milioni di dollari FIFA 20: 504 milioni di dollari Call of Duty: Black Ops 4: 487 milioni di dollari NBA 2K19: 370 milioni di dollari Tom Clancy's The Division 2: 370 milioni di dollari Tom Clancy's Rainbow Six: Siege: 358 milioni di dollari Borderlands 3: 329 milioni di dollari Sims 4: 311 milioni di dollari

Se la presenza in prima posizione di Fortnite Capitolo 2 non stupisce, così come i grossi guadagni di FIFA 19 e FIFA 20, non possiamo certo non restare sorpresi dagli incredibili risultati ottenuti da Activision con il suo Call of Duty Modern Warfare in soli due mesi. Continua inoltre ad esserci un netto divario tra gli introiti dei titoli gratuiti e quelli premium, i quali non hanno in nessun caso superato gli 800 milioni di dollari, mentre i F2P toccano quasi i 2 miliardi.

A proposito di classifiche, sapevate che tra i più venduti su Amazon nel 2019 ci sono le gift card per PS4 e Xbox One?