Fortnite, guida: come accettare e completare una Taglia

Tra le novità introdotte da Epic Games nella Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 troviamo le Taglie, ovvero missioni a tempo che possono essere attivate dai giocatori. Scopriamo insieme come fare per portarle a termine e completare una delle sfide di gruppo della Settimana 1.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le Taglie sono una meccanica inedita della nuova stagione di Fortnite e consistono in missioni molto simili a quelle viste in Call of Duty: Warzone. Il vostro obiettivo per la Settimana 1 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 è quello di completare un totale di 5 Taglie e, trattandosi di una sfida di gruppo, potete approfittare anche dell'aiuto dei giocatori presenti nella vostra squadra, i cui progressi contribuiranno al completamento della sfida.

Come accettare una Taglia

Per accettare una taglia dovete innanzitutto individuare uno dei tanti personaggi sparsi in giro per la mappa della nuova stagione, alcuni dei quali però non hanno incarichi di questo tipo da offrirvi e si limitano a proporvi uno scambio di armi e trappole in cambio di Lingotti. Nel caso in cui un personaggio dovesse avere una Taglia da proporvi, potete interagire con lui, selezionare la Taglia nella ruota che appare nella parte bassa dello schermo e poi accettarla cliccando sulla piccola icona a forma di mano.

Come completare una Taglia

A questo punto nell'angolo in alto a sinistra dello schermo apparirà un timer con l'avatar e il nickname del personaggio da eliminare (guardate sempre l'immagine, così da individuarlo più facilmente grazie alla skin) e sulla mappa un'area circolare si colorerà di giallo: si tratta della porzione di mappa nella quale si trova attualmente il vostro obiettivo. Non importa che siate voi, un alleato o un altro nemico a far fuori quel giocatore, l'importante è che venga eliminato entro il tempo limite. Una volta sconfitto l'obiettivo della Taglia potete tornare dal PNG e accettare un'altra missione, così da velocizzare il completamento della sfida settimanale.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la posizione dei personaggi di Fortnite Stagione 5.