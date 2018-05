Fortnite Guida: come ballare per far alzare la strobosfera vicino a Sponde del Saccheggio

Quest'oggi è ufficialmente iniziata la Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale. Come sempre, il reset settimanale ha portato con sé 7 nuove sfide da completare che mettono in palio un mucchio di Stelle della Battaglia.

Infliggi danni agli avversari con mitragliette (0/500)

Cerca dei forzieri nel Magazzino Muffito (0/7)

Usa un Distributore Automatico (0/3)

Balla con gli altri per far alzare la strobosfera vicino a Sponde del Saccheggio (0/1)

(0/1) Segui la mappa del tesoro trovata nel Boschetto Bisunto (0/1) - difficile

Eliminazioni con mitragliatrice o mitragliatrice leggera (0/2) - difficile

Elimina nemici nell'Approdo Avventurato (0/3) - difficile

Vi abbiamo già mostrato dove si trova il tesoro segnato sulla mappa del Boschetto Bisunto. Ora, invece, vi spiegheremo come completare la sfida Balla con gli altri per far alzare la strobosfera vicino a Sponde del Saccheggio, una vera e propria novità.

Innanzitutto, dovrete dirigervi nell'edificio a ovest di Sponde del Saccheggio che abbiamo cerchiato sulla mappa (la trovate in fondo a questa notizia). Una volta sul posto, dovrete utilizzare un'emote di ballo su una delle piste presenti assieme ad altri 3 giocatori. Per far alzare la strobosfera, quindi, servono un totale di 4 ballerini! Una volta arrivata in cima, dei fuochi d'artificio vi avvertiranno del completamento della sfida. Essendo di livello normale, verrete ricompensati con 5 Stelle della Battaglia.