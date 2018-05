Fortnite Guida: come completare la sfida segui la mappa del tesoro trovata a Tomato Town

La Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale è appena cominciata. Oltre a dei profondi mutamenti della mappa di gioco, hanno fatto il loro debutto anche le 7 immancabili sfide. Ecco quali sono:

Infliggi danni agli avversari con fucili di precisione (500) - 5 Stelle della Battaglia Cerca dei forzieri a Montagnole Maledette (0/7) - 5 Stelle della Battaglia Usa un Fortatile - 5 Stelle della Battaglia Cerca le lettere F-O-R-T-N-I-T-E - 5 Stelle della Battaglia Segui la mappa del tesoro trovata a Tomato Town (Difficile) - 10 Stelle della Battaglia Eliminazioni con pistole (Difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina nemici nel Laboratorio della latrina (Difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Vi abbiamo già spiegato come e dove trovare le lettere F-O-R-T-N-I-T-E, ora è invece giunto il momento di mostrarvi l'ubicazione del tesoro segnato sulla mappa di Tomato Town. Non è necessario recuperare prima la mappa, potete dirigervi direttamente nel punto in cui si trova il bottino, ovvero una Stella della Battaglia.

È situata su una barca mezza affondata nella sezione est delle Sponde del Saccheggio. Abbiamo indicato il punto esatto nella mappa che potete consultare in fondo a questa guida. Recatevi sul posto e raccogliete il tesoro, non dovrete fare null'altro, a parte stare attenti ai nemici che sicuramente si aggirano nella zona. Si tratta di una sfida di livello difficile, per cui il suo completamente vi garantirà la bellezza di 10 Stelle della Battaglia!