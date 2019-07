Fortnite Guida: come completare tutte le Sfide del 2° Compleanno

Sono finalmente disponibili le nuove sfide del 2° Compleanno di Fortnite. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarle a termine tutte, aiutandovi a ottenere le relative ricompense previste per l'evento.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide del 2° Compleanno di Fortnite, spiegandovi come portarle a termine in modo da ottenere le relative ricompense.

Gioca partite (0/10)

La prima sfida richiede semplicemente di giocare 10 partite di Fortnite Battaglia Reale. Per completare l'obiettivo, assicuratevi di portare a termine i match. Una volta completata la sfida, in ricompensa otterrete la copertura Glassato.

Balla davanti a diverse torte di compleanno (0/10)

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida Balla davanti a diverse torte di compleanno, mostrandovi le posizioni delle torte sulla mappa (che potete vedere anche nell'immagine riportata in basso). Tutto quello che dovete fare è recarvi di fronte a 10 torte di compleanno diverse, e danzare di fronte a ciascuna di esse. La ricompensa prevista per questa sfida è la musica Elettrocompleanno.

Sopravvivi agli avversari (0/500)

Dovrete sopravvivere a un totale di 500 avversari nel corso delle varie partite. Per riuscire nell'intento, una buona strategia potrebbe essere quella di atterrare in una zona tranquilla e nascondervi il più a lungo possibile dai nemici. Potrete portarvi avanti con questa sfida mentre completate quella che richiede di disputare 10 match. La ricompensa prevista è lo spray Tanti così.

Ottieni salute o scudo con la Torta di compleanno (0/50)

Sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato come completare la sfida Ottieni salute o scudo con la Torta di compleanno. Non dovrete far altro che raggiungere una delle torte di compleanno sparse sulla mappa e interagire con le piccole fette di torta presenti nei dintorni. Ogni fetta vi darà 5 punti salute o scudo. Interagite con le fette di torta fino a ottenere 50 punti. In ricompensa riceverete l'emoticon Bignè di compleanno.

Completa tutte le 4 sfide per ottenere l'oggetto in ricompensa (0/4)

Una volta che sarete riusciti a completare tutte e 4 le sfide del 2° compleanno di Fortnite, verrete premiati con l'esclusivo strumento di raccolta Fetta di compleanno.