Fortnite, guida: come incendiare le strutture nella Stagione 6

Da qualche minuto sono approdate in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 le nuovissime sfide della Settimana 4, le quali ancora una volta invitano i giocatori a compiere azioni specifiche al fine di ottenere grossi quantitativi di Punti Esperienza. Una delle missioni settimanali ora disponibili ha come protagonista assoluto il fuoco.

L'obiettivo è infatti quello di incendiare dieci diverse strutture e, per farlo, è data agli utenti la più totale libertà. Ciò significa che non esiste un'unica modalità attraverso la quale giungere all'obiettivo ma è possibile completare la missione in svariati modi grazie alla varietà di strumenti di morte attualmente presenti nel loot pool che coinvolgono il fuoco. Se volete rendere tutto più veloce e procedere così al completamento delle restanti sfide, vi suggeriamo di utilizzare per questa missione le lucciole o uno dei tanti archi potenziati.

Come utilizzare le lucciole

Le lucciole, introdotte qualche stagione fa, sono perfette per questa missione, dal momento che quest'oggetto da lancio esplode all'impatto con qualsiasi tipo di superficie rilasciando delle piccole scintille che fanno nascere un incendio in corrispondenza di strutture di legno di qualsiasi tipo (sia quelle costruite dai giocatori che quelle dei vari punti d'interesse). Le lucciole possono essere raccolte in svariati luoghi della mappa e basta avvicinarsi a loro premendo il tasto dedicato all'interazione per fare in modo che il vostro personaggio le catturi all'interno di un barattolo di vetro, che può essere lanciato come una qualsiasi granata. Una volta trovate le lucciole, prendete di mira qualsiasi tipo di struttura di legno e bombardatela con l'oggetto per completare la sfida.

Come utilizzare l'arco incendiario

Sebbene sia un po' più complessa, la via dell'arco incendiario è sicuramente più divertente. Per ottenere un arco di questo tipo, difficile da trovare in giro o nei forzieri, dovete innanzitutto procurarvi un arco improvvisato (quello verde) e combinarlo con quattro ossa di animali per creare tramite il menu del crafting un arco primordiale. A questo punto unite l'arco primordiale ad una tanica di carburante o due peperoncini per dare vita all'arco incendiario, i cui proiettili possono dar fuoco alle strutture di legno proprio come le lucciole.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come ottenere i nuovi bonus gratis con Riavvia un Amico di Fortnite Stagione 6.