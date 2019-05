Fortnite Guida: come ottenere V-Buck gratis giocando

Siete a corto di V-Buck e vi farebbe piacere ottenerne una discreta quantità senza mettere mano al portafogli? In questa mini-guida vi spiegheremo come guadagnare dei V-Buck gratuiti in Fortnite Stagione 9 semplicemente giocando.

I V-Buck sono la valuta in-game di Fortnite, e con essi è possibile acquistare nuovi oggetti cosmetici dal negozio come costumi, emoticon e altro ancora. Il metodo più semplice e diretto per ottenere i V-Buck è quello di acquistarli con i soldi reali, ma durante la Stagione 9 di Fortnite sarà possibile guadagnarne una discreta quantità in modo completamente gratuito, semplicemente giocando. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Salire di livello nel Pass Battaglia

Il modo più semplice per ottenere V-Buck gratis è quello di salire di livello con i punti esperienza e le stelle della battaglia, completando le sfide giornaliere, settimanali e quelle incluse nel Pass Battaglia della Stagione 9 di Fortnite.

Ogni volta che salirete di una manciata di livelli nel Pass Battaglia, verrete ricompensati con 100 V-Buck gratuiti. Più precisamente, riceverete ogni volta 100 V-Buck gratuiti dopo aver raggiunto i livelli 4, 11, 18, 27, 34, 42, 51, 58, 67, 76, 83, 91, 98. Per un totale di 1300 V-Buck.

Giocare a Salva il Mondo

La modalità Salva il Mondo di Fortnite offre bonus di accesso giornalieri, sfide e ricompense per le missioni di Difesa dello Scudo Anti-Tempesta. Sono modi rapidi e semplici per ottenere una piccola quantità di V-Buck ogni giorno, anche se è necessario acquistare effettivamente la modalità.

Salva il Mondo ha attualmente un prezzo di 39,99 euro, con Epic Games intenzionata a rendere la modalità free-to-play nel 2019. Nel frattempo, se ne siete già in possesso, potrete guadagnare migliaia di V-Buck gratuiti semplicemente giocando ogni giorno e completando le missioni.