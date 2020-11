Fortnite, guida: come rilasciare slurp nell'atmosfera

Tra le Sfide Passione PE della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 ce n'è anche una che coinvolge lo slurp, ovvero il succo azzurro in grado di far recuperare salute e scudo ai giocatori del battle royale.

L'obiettivo della sfida consiste nel rilasciare slurp nell'atmosfera cinque volte e, per vostra fortuna, si tratta di un compito molto semplice da portare a termine. Il modo più rapido per completare questa sfida consiste nell'atterrare a Pantano Palpitante, luogo della mappa del battle royale all'interno del quale si nasconde una fabbrica di Succo Succoso e dove non avrete alcun tipo di problema nel trovare il quantitativo sufficiente di oggetti da distruggere. Avete capito bene, per rilasciare dello slurp nell'atmosfera occorre distruggere a suon di picconate cinque diversi oggetti contenenti il liquido azzurro. Girovagando per l'area non dovreste faticare a trovare dei grossi contenitori di slurp, invece all'interno della fabbrica troverete un gran numero di barili metallici dalle dimensioni più contenute. Trattandosi di una sfida di gruppo, potete velocizzare ulteriormente il completamento della sfida organizzandovi con i vostri amici, che potrebbero ad esempio andare alla ricerca dei grossi furgoni porta-slurp così da distruggerne il carico e aggiungere progressi alla missione.

Se non riuscite a trovare Pantano Palpitante sulla mappa, vi suggeriamo di dare un'occhiata all'immagine che abbiamo realizzato per voi che trovate in calce alla guida e sulla quale è indicata la posizione esatta del punto d'interesse.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida con tutti i consigli utili per completare ogni singola Sfida Passione PE della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Avete già sbloccato gratis la copertura Nebbia Arcobaleno in Fortnite grazie ad Houseparty?