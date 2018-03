Fortnite Guida: come trovare il tesoro nascosto nel Magazzino Muffito

Le sfide relative al Battle Pass di Fortnite chiedono ai giocatori di trovare un tesoro che gli sviluppatori hanno nascosto all'interno della zona; per ottenerlo dovrete prima trovare la sua mappa, che si trova sempre nella stessa zona, ma le sue istruzioni potrebbero non essere così chiare per tutti...

Per questo anche una volta trovata potreste avere difficoltà a raggiungere il tesoro. Ma non preoccupatevi: vi spiegheremo noi, passo per passo, come trovare e recuperare il bottino.

Fortnite: dove trovare il tesoro del Magazzino Muffito

Per quanto riguarda la mappa del tesoro non possiamo darvi istruzioni certe, perché il luogo in cui compare è randomico e cambia di partita in partita. Trovarla inoltre è un compito opzionale, perché se saprete dove cercare il tesoro potrete trovarlo anche senza la relativa mappa: l'importante è essere in possesso del Battle Pass e seguire le nostre istruzioni. Le istruzioni che vi verranno date dalla mappa sono queste: c'è un tesoro nascosto sotto ad un albero, nei pressi di una casa con una macchina sul tetto e vicino a...una sedia gigante. Una descrizione piuttosto strana, ma tutto avrà un senso quando vedrete il luogo in cui è sepolto il forziere.

Per trovarlo dirigetevi nella zona del Magazzino Muffito, prendendo la strada che vi porterà a passare per il Boschetto Bisunto: per intenderci la sezione D8 della mappa. Procedendo per il percorso noterete di sicuro la casa con la macchina schiantata sul tetto, e lì vicino troverete anche la grande costruzione a forma di sedia. Ora dovrete cercare il tesoro nella parte a Nord della casa: se siete nella zona giusta, dal terreno emergerà una Battle Star, che una volta raccolta vi darà accesso al tesoro.