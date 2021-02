Fortnite, guida: come trovare ed usare cibi consumabili

Con l'inizio della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 sono arrivate anche le nuove missioni a tempo, alcune delle quali richiedono il completamento di piccoli compiti in luoghi specifici della mappa. Una di queste riguarda l'utilizzo di cibo.

La prima sfida della Settimana 10 chiede infatti ai giocatori di trovare ed usare cibi consumabili e, fortunatamente, si tratta di un obiettivo incredibilmente semplice da completare se ci si sposta in alcuni punti della mappa particolarmente ricchi di questo genere di risorse. Quando la descrizione della sfida fa riferimento a dei generici "cibi consumabili", sta ad indicare qualsiasi tipo di oggetto che il giocatore può mangiare per recuperare scudo, salute o acquisire buff temporanei come ad esempio il peperoncino, il quale velocizza per breve tempo la rapidità con la quale l'avatar si muove per il mondo di gioco. In totale dovrete mangiare tre diversi oggetti tra funghi, mele, peperoncini, banane, ortaggi e altro. Dal momento che tutti i consumabili legati al ripristino della salute non possono essere utilizzati se si ha la barra della salute al massimo, vi suggeriamo di optare per i funghi, i quali possono essere mangiati sin dall'inizio di una partita e possono essere trovati sempre in alcuni punti d'interesse.

Ecco di seguito alcuni dei luoghi all'interno dei quali è possibile trovare cibi consumabili:

Funghi Scudo: a sud di Foresta Frignante, lungo la salita che conduce alla piccola collina con la piccola casa di legno

a sud di Foresta Frignante, lungo la salita che conduce alla piccola collina con la piccola casa di legno Banane: in tutta l'area verde che circonda Castello Corallo sono presenti tantissime banane, le quali possono tornarvi utili anche per una delle sfide XP nascoste della Stagione 5

in tutta l'area verde che circonda Castello Corallo sono presenti tantissime banane, le quali possono tornarvi utili anche per una delle sfide XP nascoste della Stagione 5 Mele: al Frutteto, ovvero la fattoria tra Scogliere Scoscese, Colosseo Colossale e Foschi Fumaioli si possono trovare tantissime mele. Se non ne vedete, provate a distruggere gli alberi a suon di picconate per farne cadere delle altre

al Frutteto, ovvero la fattoria tra Scogliere Scoscese, Colosseo Colossale e Foschi Fumaioli si possono trovare tantissime mele. Se non ne vedete, provate a distruggere gli alberi a suon di picconate per farne cadere delle altre Funghi Slurp: in tutta l'area paludosa a sud di Pantano Palpitante sono presenti dei funghi di colore azzurro che possono fare al caso vostro

Prima di lasciarvi alla mappa sulla quale abbiamo contrassegnato le aree in cui trovare i consumabili, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come sbloccare gratis l'ombrello Beskar in Fortnite completando una determinata sfida nella modalità a tempo Taglie di Mando, disponibile ancora per pochi giorni.