Fortnite Guida: come utilizzare al meglio gli esplosivi C4

Con l’ aggiornamento 3.3 , hanno debuttato ingli, che danno ai giocatori la possibilità, tra le altre cose, di abbattere rapidamente gli edifici. Data l’ampia gamma di situazioni in cui il C4 può essere utilizzato, tuttavia, vogliamo darvi alcuni consigli riguardo alle meccaniche che ne regolano il funzionamento.

Anzitutto, le doverose premesse: gli esplosivi C4 sono dei drop rari (blu), che hanno rimpiazzato (con il suddetto aggiornamento 3.3) le bombe fumogene. Si possono trovare nei Lama delle scorte, nei forzieri, negli airdrop e come loot a terra. Sarà possibile trovarli in pile da 4, e sarà possibile tenerne un massimo di 10 alla volta. A dispetto di quanto si possa pensare, il C4 non è considerato una trappola: esattamente come qualsiasi altra bomba o esplosivo, occuperà infatti uno slot dell’inventario.



Come detonare il C4

Come molti sapranno, questo tipo di esplosivo (in Fortnite così come in molti altri titoli simili) può essere attaccato ad una superficie e fatto detonare a distanza. Ne consegue che, per utilizzarlo, dovremo seguire un semplice processo: lasciare il C4 nel luogo desiderato, allontanarci (se siamo troppo vicini all’area dell’esplosione) e farlo detonare. In termini di comandi, dovrete:



Per lanciare il C4 (con riferimento ai comandi di default): premete R2 su PS4, RT su Xbox One, tasto sinistro del mouse su PC. Badate bene che, se volete mirare correttamente il lancio, dovrete tenere premuto il rispettivo tasto: in questo modo, vedrete comparire una traccia che anticiperà la traiettoria.



Per far detonare il C4 (con riferimento ai comandi di default): premete L2 su PS4, LT su Xbox One, tasto destro del mouse su PC. Ricordate solo di non cambiare arma, o non sarete in grado di far esplodere l’esplosivo precedentemente lanciato!



Alcuni consigli

Comprese le basi, è il momento di passare a qualcosa di leggermente più avanzato. Eccovi dunque alcuni consigli riguardo all’utilizzo del C4, che tengono conto di tutte le meccaniche che regolano il funzionamento dell’esplosivo:



Occhio alle tempistiche - Il C4 non esplode istantaneamente. Ci sarà sempre un leggero ritardo tra il momento in cui premete il tasto per detonare e l’effettiva detonazione. Purtroppo, per comprendere al meglio quanto sia lo scarto da applicare mentalmente ogni volta che vogliamo far esplodere il C4, il consiglio è solo uno: fate pratica!

Esplosioni accidentali - Ebbene sì: il C4 può esplodere anche senza che voi abbiate fornito un input. Se dovesse essere colpito, l’esplosione sarebbe istantanea. Tenetelo sempre a mente, quando volete tendere una trappola con il C4: posizionarlo in un’area in cui numerosi giocatori stanno già combattendo potrebbe risultare in un’indesiderata esplosione prematura (che potrebbe coinvolgere anche voi).



Più adatto alle costruzioni - A dispetto di quanto si possa pensare dalla portata delle esplosioni, il danno che il C4 arreca ai giocatori non è poi così impressionante. Solitamente, sarà dunque consigliabile utilizzarlo per abbattere rapidamente qualsivoglia tipologia di costruzione.



L’ordine di esplosione - Dato che il lancio e l’esplosione del C4, come precedentemente specificato, sono legati a due tasti diversi, sarà possibile lanciare più unità di C4 prima di farlo esplodere. Se dovessimo decidere, ad esempio, di posizionare più panetti intorno a un edificio e poi farli esplodere tutti assieme, potremmo farlo. A riguardo, tenete a mente un’unica regola d’oro: il C4 esplode nell’ordine in cui è stato posizionato. Naturalmente, se un secondo panetto è posizionato in modo da essere coinvolto nell’esplosione del primo, si andrebbe a generare una sorta di esplosione a catena.