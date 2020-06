Fortnite, guida definitiva alla Stagione 3: Sfide, Custombrello, mappa e punti d'interesse

La seconda stagione di Fortnite Capitolo 2 si è conclusa per lasciare spazio alla nuova ondata di contenuti della Stagione 3. Le vicende dell’evento Il Dispositivo si sono concretizzate con l’inondazione di buona parte della mappa e il cambiamento di numerosi Punti d’Interesse, tra i quali bisogna ora spostarsi a nuoto o a bordo di un veicolo.

Se state per tuffarvi (nel vero senso della parola) nel nuovo Fortnite, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno a familiarizzare sin da subito con tutte le modifiche introdotte in questa Stagione 3.

Sfide Rapide e Schede Punti

Il primo elemento che salta all’occhio è senza ombra di dubbio il Pass Battaglia della Stagione 3, ricco di oggetti da sbloccare sia per chi decide di acquistarlo sia per chi si accontenta delle ricompense gratuite. Se volete scalare il più velocemente possibile i livelli del pass, il consiglio che possiamo darvi è di completare sempre tutte le sfide settimanali: si tratta del metodo più rapido per accumulare grosse quantità di Punti Esperienza senza fare particolari sforzi. Esistono però anche altre modalità attraverso le quali si possono guadagnare notevoli quantitativi di XP e tra queste vanno assolutamente citate le Sfide Rapide. Questo nuovo tipo di obiettivo, che sostituisce le medaglie giornaliere, consente di ottenere ben 14.000 XP per le prime 5 sfide proposte e 1.400 XP per quelle successive. È possibile dare un’occhiata a tutte le Sfide Rapide attive consultando la sezione a sinistra dello schermo nella lobby principale. Alle Sfide Rapide si aggiungono anche le Schede Punti, un nuovo modo per ottenere XP e tenere traccia dei propri progressi nel corso della Stagione 3.

Questo particolare sistema consiste in una serie di obiettivi nascosti (consultabili dalla schermata del Pass Battaglia) che al loro completamento ricompensano il giocatore con un certo quantitativo Punti Esperienza. Tra le schede possibili troviamo ad esempio quella che chiede di vincere almeno una partita in ogni modalità, quella che richiede l’apertura di uno specifico numero di scatole di munizioni e così via. Siate costanti nel completamento di tutte queste sfide e raggiungerete in men che non si dica il livello 100, accumulando inoltre ben 1.500 V-Buck e sbloccando la scintillante skin del Cavaliere Eterno in versione femminile. Non dimenticate che sono presenti anche le sfide settimanali di Aquaman, grazie alle quali si può sbloccare la skin di Jason Momoa nei panni del supereroe DC Comics in due diverse versioni.

Nuovi Punti d’Interesse

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 ha portato grossi cambiamenti alla mappa e alle prime battute potreste sentirvi spaesati nel mondo di gioco parzialmente sommerso. Molti dei luoghi ai quali eravamo ormai abituati sono stati stravolti dall’acqua e altri sono stati completamente sostituiti da nuove strutture: parliamo nello specifico dei nuovi Punti d’Interesse chiamati La Fortiglia, Gattogrill e l’Autorità. Il primo è una struttura galleggiante situata ad ovest della mappa, il secondo una discarica a sud-est di Lago Languido e il terzo la fortezza che ha rimpiazzato la vecchia Agenzia. Il modo migliore per abituarsi a questi nuovi luoghi è semplicemente quello di atterrare più e più volte in queste zone con l’obiettivo di impararne ogni angolo e scoprire quali sono gli specifici punti nei quali si possono trovare forzieri e scatole delle munizioni. Se non volete che altri giocatori vi diano fastidio mentre studiate le novità, provate a giocare la modalità Rissa a Squadre o, ancora meglio, create una partita privata.

A caccia dei boss

Ciascuno dei nuovi luoghi ospita anche un inedito boss. Epic ha infatti deciso di rimuovere tutti i vecchi covi dell’Agenzia e ora è possibile affrontare Scagnozzi e Agenti solo nei tre nuovi Punti d’Interesse: Oceania alla Fortiglia, Kit a Gattogrill e Jules all’Autorità. La meccanica che regola il funzionamento di queste aree è sempre la stessa: il boss lascia cadere una tessera magnetica che può essere utilizzata per aprire il caveau e accedere a bottino di alto livello. Ognuno dei tre nemici, al momento della morte, fornisce ben due oggetti mitici, ovvero un’arma e un gadget. Oceania, ad esempio, vi permette di ottenere un Vampafucile mitico e un Barile da bevuta che non si consuma mai e può essere riutilizzato ad intervalli di tempo regolari. Potete quindi immaginare facilmente come atterrare in uno di questi luoghi ed accaparrarsi queste ricompense dia un vantaggio netto ai giocatori che riescono ad uscirne vivi con il malloppo nell’inventario. Non dimenticate che, se avete difficoltà ad introdurvi in queste strutture, potete sempre indossare un travestimento presso una delle cabine telefoniche rosse che trovate nei paraggi.

Mobilità

Con tutta quell’acqua che ricopre una buona parte della superficie della mappa, sapersi spostare agilmente da un luogo all’altro è davvero importante per arrivare alla Vittoria Reale. A questo proposito, è fondamentale conoscere tutti i modi attraverso i quali si possono velocizzare gli spostamenti, dal momento che gli sviluppatori hanno introdotto nuovi strumenti per facilitare la mobilità. A motoscafi ed elicotteri, che continuano ad essere presenti in vari luoghi della mappa, si aggiungono anche Mulinelli e Squali Bottino. I primi sono vortici ben visibili nell’acqua che, a contatto con il giocatore, hanno la stessa funzione di un Trampolino da lancio e spediscono l’avatar in aria permettendo di schierare il deltaplano.

Molto efficaci sono anche gli Squali Bottino, ovvero le pericolose creature che si aggirano in aree della mappa come Sabbie Sudate e che, se colpite con una canna da pesca, possono essere utilizzate per muoversi molto rapidamente per la mappa proprio come visto nel trailer di lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Nel caso in cui non doveste avere nessuno di questi strumenti a portata di mano, non dimenticate che esiste un piccolo trucco per nuotare più velocemente: basta premere il tasto del salto e ripremerlo nel momento in cui il vostro personaggio raggiunge il punto più profondo prima di tornare a galla.

Purtroppo le automobili, ben visibili nel trailer, non sono ancora disponibili nella Battaglia Reale ed è probabile che Epic Games le introdurrà solo in un secondo momento, magari quando il livello dell’acqua si abbasserà permettendo ai giocatori di avere più strade attraverso le quali spostarsi a bordo dei mezzi a quattro ruote.

Custombrello

In maniera simile a quanto visto nella seconda stagione con il costume di Maya, anche nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è presente un elemento personalizzabile dal giocatore: il Custombrello. Questa volta è infatti possibile procedere alla creazione del proprio ombrello personale, del quale si possono modificare scia, punta, asta, telone e cappuccio scegliendo tra diversi elementi che permettono un numero di combinazioni davvero elevato. Ciò significa che alla fine della stagione ogni giocatore avrà il proprio deltaplano personalizzato e sarà difficile incontrare un altro utente che avrà deciso di apportare le nostre stesse modifiche.

Per poter accedere alla personalizzazione del Custombrello basta visitare la schermata del Pass Battaglia e selezionare l’ombrello in alto a destra: in questo menu è già possibile creare l’oggetto in base alle proprie preferenze, così da applicare le modifiche quando le varie parti sono disponibili. Per modificare la forma dell’ombrello basterà semplicemente avanzare di livello nel Pass Battaglia, invece per variare il colore delle sue parti bisognerà attendere che gli sviluppatori pubblichino delle sfide specifiche da portare a termine.