Fortnite, guida: distanza calciando in caduta il giocattolo Pallone da Calcio come Neymar

Giocare a calcio in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 è d'obbligo per sbloccare i vari pezzi del set di Neymar Jr e in questa guida vi spiegheremo come completare una delle sfide che consente di ottenere gratuitamente il dorso decorativo "Trofeo Joia".

Prima di procedere con i passaggi utili al completamento della sfida, va precisato che questa missione richiede il giocattolo "Pallone da Calcio" e, a tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra guida con i consigli su come parlare con i Personaggi Calcio in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 per sbloccare l'oggetto di fondamentale importanza per completare l'intero set di Neymar Jr. La sfida richiede inoltre che i giocatori indossino la skin del calciatore, altrimenti i progressi non verranno conteggiati.

Se avete aggiunto al vostro armadietto l'esclusivo giocattolo del Pass Battaglia della Stagione 6, allora potete ora completare la particolare sfida "Distanza calciando in caduta il giocattolo Pallone da Calcio come Neymar Jr". Come potete leggere dalla descrizione della missione a tempo, l'obiettivo è quello di far rotolare la palla per un totale di 500 metri e, per farlo, occorre posizionarsi in un luogo particolarmente elevato e possibilmente con una lunga discesa a disposizione. In giro per l'isola del battle royale sono diversi i luoghi che permettono di completare la sfida e due di questi sono le montagne innevate a sud-est della mappa e le colline poco più a nord di Lago Languido. Salite in cima ad uno di questi luoghi, contrassegnati sulla mappa che abbiamo realizzato per voi e che trovate in calce alla guida, e utilizzate il giocattolo "Pallone da Calcio" aprendo la ruota delle emote. Ripetete questo processo più volte fino a totalizzare i 500 metri richiesti dalla sfida e la ricompensa sarà vostra.

Vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per completare tutte le sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, le quali permettono di ottenere un bel po' di Punti Esperienza del Pass Battaglia.