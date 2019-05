Fortnite Guida: Distruggi un Trasportatore di bottino in partite diverse

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9. Di seguito vi spieghiamo come completare facilmente la sfida che richiede di distruggere un Trasportatore di bottino in tre partite diverse.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con fucili di precisione (0/500)

Fase 1 di 3: Danza all'interno di una Testa di Pomodoro olografica (0/1)

Eliminazioni arma leggendaria (0/3)

Pass Battaglia

Distruggi un Trasportatore di bottino in partite diverse (0/3)

Fase 1 di 5: Atterra a Picco Polare (0/1)

Elimina nemici a Montagnole Maledette o a Sprofondo Stantio (0/3)

Visita diversi luoghi indicati in una sola partita (0/5)

Per completare la sfida in questione dovrete distruggere un Trasportatore di bottino in tre partite diverse. Prima di tutto, dunque, avrete bisogno di imbattervi in uno di questi Trasportatori. Come trovarli?

I Trasportatori di bottino si aggirano presso le zone calde della mappa. Queste zone vengono designate casualmente ad ogni partita, colorando di giallo il nome della relativa location. Come potete vedere a fondo pagina, per individuare una zona calda basta aprire la mappa di Fortnite Battaglia Reale, e infine individuare una location con il nome giallo. A questo punto non vi rimane che recarvi sul luogo e abbattere un Trasportatore di bottino, ripetendo l'operazione in tre partite diverse.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 4, siete riusciti a completare la sfida a fasi Danza all'interno di una Testa di Pomodoro olografica? Ricordiamo inoltre che a partire da oggi è possibile ottenere il Fortbyte #91 nascosto nella schermata di caricamento 4.