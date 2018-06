Fortnite Guida: dove trovare il luogo tra un Parco giochi, un Campeggio e un'Impronta

Questa mattina Epic Games ha finalmente dato il via alle sfide della Settimana 6 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale, che come al solito mettono in palio le tanto ambite Stelle della Battaglia. Ecco quali sono...

Cerca Consegne di Rifornimenti (0/3) Infliggi danni agli avversari con Fucili Pesanti (0/1000) Cerca dei forzieri a Sponde del Saccheggio (0/7) Vaporizza lo spray su diversi poster di Carburo o Omega (0/7) Cerca tra un Parco giochi, un Campeggio e un'Impronta (0/1) - difficile Eliminazioni con mitragliette (0/2) - difficile Elimina nemici a Corso Commercio (0/3) - difficile

In questa guida vi mostreremo dove trovare la Stella della Battaglia situata tra tra un Parco giochi, un Campeggio e un'Impronta. Il luogo esatto si trova a sud-est delle Spiagge Snob e a nord-ovest del Boschetto Bisunto, più precisamente nella griglia B6. Nella mappa che trovate in fondo a questa guida abbiamo cerchiato i tre punti di riferimento (in azzurro) e, ovviamente, anche il punto esatto da raggiungere (in rosso).

Non dovrete far altro che dirigervi verso il luogo indicato e raccogliere la stella, null'altro. Si tratta di una sfida di livello Difficile, pertanto vi ricompenserà con la bellezza di 10 Stelle della Battaglia!