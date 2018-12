Fortnite Guida: dove trovare la spada Infinity Blade

Con l'aggiornamento 7.01 di Fortnite è stata introdotta la nuova spada Infinity Blade in Battaglia Reale, permettendo ai giocatori di infliggere colpi devastanti ai nemici e distruggere le strutture. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla all'interno della mappa.

Questa spada è un'arma da mischia mitica che consente di infliggere 75 danni ai giocatori e distruggere le strutture in un solo colpo. Ma non è tutto: l'attacco secondario consente al giocatore di coprire grandi distanze in salto, distruggere edifici e danneggiare gli avversari lungo il percorso.

Detto questo, dove si trova la nuova Infinity Blade in Fortnite Battaglia Reale? Per ottenerla dovrete raggiungere il nuovo bioma artico, nella parte sud-ovest dell'isola. Per essere più precisi, la spada può essere raccolta sulla cima del Picco Polare, nel punto che abbiamo cerchiato di rosso nella mappa a fondo pagina.

Atterrando da quelle parti dovreste vedere una torre: al centro del cortile noterete un bagliore emesso dalla spada Infinity Blade. Ricordate che l'arma non potrà essere ottenuta immediatamente, dato che sarà necessario tenere premuto il tasto di raccolta per qualche secondo prima di estrarla. Una finestra di tempo in cui gli avversari nei dintorni potrebbero prendervi di mira mentre siete vulnerabili. Prima di raccogliere l'arma, dunque, vi consigliamo di liberare la zona circostante, assicurandovi che non ci sia nessuno nelle vicinanze.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare la posizione della spada Infinity Blade, potete guardare il video riportato in cima.