Fortnite: Guida al Fortbyte 20 tra i primi tre cerchi della tempesta

La caccia al nuovo Fortbyte 20 di Fortnite si sta rivelando più difficile del previsto per alcuni giocatori ma per fortuna ci viene in soccorso lo YouTuber HarryNinetyFour con una pratica guida che svela l'esatta posizione di questo collezionabile.

Il Fortbyte numero 20 si trova "al centro di uno dei primi tre cerchi della tempesta", un gioco di parole non semplice da interpretare e sopratutto si tratta della prima volta in assoluto che un Fortbyte viene presentato senza una specifica descrizione del luogo.

In realtà però localizzare questo Fortbyte è piuttosto semplice, vi basterà infatti tenere d'occhio il cerchio centrale della tempesta, ricordatevi però che dopo i primi tre cerchi il Fortbyte 20 non comparirà più costringendovi quindi a riavviare la partita. Un consiglio? Provate a giocare in modalità Rissa a Squadre, in questo modo il cerchio della tempesta presenterà dimensioni più contenute.

Nel weekend, Epic ha pubblicato anche il Fortbyte 98 nascosto all'interno di una casa lunga vichinga, altri Fortbyte verranno resi disponibili nel corso di questa settimana e sicuramente anche per buona parte del mese di luglio.