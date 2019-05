Fortnite: guida al Fortbyte 22 di Neoinclinato, ecco dove trovarlo

Dopo avervi svelato la posizione del Fortbyte 8, vediamo ora dove trovare e come recuperare esattamente il Fortbyte numero 22, situato a Neoinclinato e legato all'utilizzo dello spray Rox (esclusivo del Pass della Battaglia Stagione 9).

Per trovare il Fortbyte 22 vi basterà recarvi a Neoinclinato nella zona evidenziata nel video qui sopra, equipaggiare lo spray Rox e raccogliere il collezionabile. Ricordatevi, ovviamente, di fare estrema attenzione ai nemici nelle vicinanze, che faranno di tutto per mettervi in difficoltà.

Ricordiamo che su Everyeye.it trovate la guida a tutti i Fortbyte di Fortnite continuamente aggiornata con le esatte posizioni di tutti gli oggetti introdotti con l'avvio della Stagione 9. Ricordiamo che questa settimana Epic Games dovrebbe pubblicare l'aggiornamento 9.20 e dare il via alle Sfide della Settimana 3, non ancora emerse dai leak, con ogni probabilità ne sapremo di più sulle novità in arrivo tra oggi e domani, l'aggiornamento della settimana potrebbe essere previsto per mercoledì 22 o giovedì 23 maggio.