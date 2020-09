Fortnite, guida: vai sui Foschi Fumaioli nella Tempesta come Storm

Per il secondo step delle Sfide Risveglio di Storm nella Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 occorre entrare in contatto con la Tempesta in uno specifico luogo della mappa.

Per portare a termine la sfida bisogna infatti visitare Foschi Fumaioli indossando il costume dell'X-Men mentre l'intera area è coperta dalla Tempesta e gettarsi in uno dei due enormi cilindri viola per spiccare il volo. Ovviamente il requisito fondamentale per il completamento della sfida è che il punto d'interesse non faccia parte della zona sicura ed è quindi necessario avere anche un pizzico di fortuna. Nel caso in cui il cerchio dovesse chiudersi proprio in Foschi Fumaioli, abbandonate la partita ed avviatene un'altra, magari in Rissa a Squadre, dove il cerchio si chiude molto più velocemente.

Vi indichiamo come sempre sulla mappa in calce alla notizia il luogo esatto da raggiungere per portare a compimento la sfida.

Sapevate che sulle nostre pagine potete trovare la guida completa alle Sfide Risveglio di Groot, così da sbloccare Rocket Raccoon come suo accompagnatore? Non dimenticate anche di dare un'occhiata alla guida utile a sbloccare She Hulk come stile aggiuntivo di Jennifer Walters in Fortnite Stagione 4.