Fortnite: Guida e Mappa per completare le missioni Cammeo vs Chic

I giocatori di Fortnite possono dedicarsi alle missioni Cammeo vs Chic. In questa guida vi spieghiamo come completarle tutte con l'ausilio di una mappa, aiutandovi a sbloccare lo stile giallo della skin di Chic.

Di seguito elenchiamo tutte le missioni Cammeo vs Chic di Fortnite, spiegandovi come portarle a termine.

Ottieni un oggetto con la canna da pesca in diversi luoghi con cartello Divieto di Pesca

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi mostra le posizioni dei luoghi con divieto di pesca. Potete aiutarvi anche con la mappa riportata in basso.

Consuma una Mela, un Fungo e un Fungo Succoso

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare mele, funghi e funghi succosi in Fortnite. Anche in questo caso potete aiutarvi con la mappa riportata in basso.

Cerca un Forziere Raro o un Lama delle Scorte

Per completare questa missione dovete trovare 5 forzieri rari o lama delle scorte. I forzieri rari si generano in modo completamente casuale sulla mappa, e sono difficili da trovare. Per rendere le cose più semplici, vi consigliamo di giocare nella modalità Rissa a Squadre e aprire i Lama delle Scorte che periodicamente cadono sulla mappa.

Eliminazioni in Luoghi Indicati diversi

Non dovrete far altro che effettuare un'eliminazioni in 5 luoghi indicati diversi. Ricordiamo che i luoghi indicati sono le location contrassegnate da un nome sulla mappa.

Pesca un pesce al Lago delle Canoe, al Lago Languido e allo Stagno Flopper

Vi rimandiamo alla nostra guida che vi mostra dove pescare a Lago delle Canoe, Lago Languido e Stagno Flopper. Potete aiutarvi con la mappa riportata a fondo pagina.

Visita una Poltrona Solitaria, una Stazione Radio e un Cinema Drive In

Potete consultare direttamente la nostra guida che vi mostra le posizioni di poltrona solitaria, stazione radio e cinema drive in, oppure dare direttamente un'occhiata alla mappa riportata in calce.

Effettua un'eliminazione con Fucile d'Assalto, Fucile a Pompa e Fucile di Precisione

Come da titolo, non vi resta che eliminare un avversario con un fucile d'assalto, un fucile a pompa e un fucile di precisione. Potete completare la sfida anche nell'arco di più partite.

Distruggi un Televisore, un Telescopio e un Palo del Telefono

Vi rimandiamo alla nostra guida che vi mostra dove trovare televisore, telescopio e palo del telefono. Potete consultare anche la mappa a fondo pagina.

Cerca lo Gnomo nascosto tra una Pista da Corsa, un Campo di Cavoli e l'Insegna di una fattoria

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come trovare lo Gnomo nascosto delle missioni Cammeo vs Chic. In alternativa vi basta consultare la mappa riportata in basso.

Danza sulla cima del Monte H7, del Monte F8 e del Monte Kay

Potete consultare la nostra guida con le posizioni di Monte H7, Monte F8 e Monte Kay, oppure guardare direttamente la mappa riportata a fondo pagina.