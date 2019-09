Fortnite: Guida e Mappa per completare tutte le missioni Centro!

Sono finalmente disponibili le missioni Centro! della Settimana 9 di Fortnite Stagione 10. In questa guida vi spiegheremo come completarle tutte, con l'ausilio di una mappa riepilogativa che vi mostra tutti i punti dell'isola in cui bisogna recarsi per portare a termine gli obiettivi.

Ricordiamo che le prime tre missioni normali sono disponibili da subito, e che per accedere alle altre bisognerà prima completare quelle precedenti.

Come completare le missioni Centro! Normali

Atterra su diversi Semprecentro (0/3)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega dove trovare i Semprecentro.

Colpisci punti deboli durante la raccolta (0/50)

Mentre colpite un oggetto durante la raccolta, come per esempio un albero per ottenere il legno, noterete la comparsa di un cerchio con un punto rosso all'interno. Quest'ultimo rappresenta il punto debole dell'oggetto. Per completare questa missione vi basterà colpire il punto rosso per un totale di cinquanta volte.

Ottieni un'eliminazione con il fucile di precisione (0/1)

Non dovrete far altro che trovare un fucile di precisione e utilizzarlo per eliminare un nemico. Vi consigliamo di farlo nella modalità Team Rumble.

Colpisci un bersaglio poligono di tiro facile (0/1)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come colpire un bersaglio poligono di tiro facile.

Completa il corso di skydiving sopra Lande Letali dopo aver saltato dal Bus della Battaglia (0/1)

Potete consultare la nostra mini-guida che vi mostra come completare lo skydiving sopra Lande Letali.

Infliggi colpi alla testa (0/10)

Questa sfida sarà abbastanza semplice da completare nella modalità Team Rumble. Procuratevi un'arma e infliggete dieci colpi alla testa. Un'arma dotata di mirino ottico potrebbe rendere le cose più semplici.

Distruggi i trasportatori di bottino da 50 metri di distanza (0/2)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come distruggere i trasportatori di bottino da 50m.

Come completare le missioni Centro! Prestigio

Colpisci cinque punti deboli consecutivi durante la raccolta (0/1)

Seguite le stesse indicazioni date per la corrispondete missione normale. In questo caso dovrete colpire cinque punti deboli positivi, operazione che potrete compiere solo su una struttura abbastanza possente. Una di queste potrebbe essere la statua a forma di cammello vicino Approdo Avventurato.

Distruggi i trasportatori di bottino da 100 metri di distanza (0/1)

Sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come distruggere i trasportatori di bottino da 100m.

Infliggi colpi alla testa in una singola partita (0/3)

Seguite le stesse indicazioni date per la corrispondente missione normale. In questo caso dovrete eseguire tre colpi alla testa in una singola partita. Vi consigliamo di farlo nella modalità Team Rumble.

Colpisci un bersaglio poligono di tiro difficile (0/1)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi mostra come colpire un bersaglio poligono di tiro difficile.

Completa il corso di skydiving sopra Magazzino Muffito dopo aver saltato dal Bus della Battaglia (0/1)

Sulle nostre pagine trovate una mini-guida che vi spiega come completare lo skydiving sopra Magazzino Muffito.

Infliggi colpi alla testa con un'arma dotata di mirino ottico (0/3)

Giocate in Team Rumble, procuratevi un'arma dotata di mirino ottico ed effettuate tre colpi alla testa.

Fai atterrare un Lancio della Bottiglia su un bersaglio vicino un maiale, un lama o un pesce gigante (0/1)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi mostrare come far atterrare un Lancio della Bottiglia vicino un maiale, un lama o un pesce gigante.