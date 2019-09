Fortnite: Guida e Mappa per completare tutte le missioni Corsa con la Tempesta

I giocatori di Fortnite Stagione 10 possono dedicarsi alle nuove missioni Corsa con la Tempesta, ora disponibili per i possessori del Pass Battaglia. In questa guida vi spieghiamo come e dove completarle tutte con l'ausilio di una mappa.

Di seguito elenchiamo tutte le missioni Corsa con la Tempesta di Fortnite Stagione 10, spiegandovi come portarle a termine. Se può esservi di aiuto, a fondo pagina trovate una mappa in cui sono segnate tutte le location in cui completare le varie missioni.

Missioni Corsa con la Tempesta Standard

Ottieni salute nella tempesta (0/100)

Il modo più semplice per completarla è andare a Rifugio Ritirato, aprire tutti gli scrigni e raccogliere solo oggetti curativi. Non appena arriva la tempesta, accendete il falò presente nella zona e usate i vostri oggetti curativi fino a ottenere 100 punti salute.

Completa un giro di pista (0/1)

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare un giro di pista.

Sopravvivi alle fasi della tempesta (0/10)

Vi basta completare diverse partite fino a sopravvivere a dieci fasi della tempesta. Per rendere il tutto più semplice, vi consigliamo di giocare nella modalità Team Rumble.

Visita il centro di una tempesta (0/1)

Giocate nella modalità Team Rumble, dove potete fluttuare in aria fino a quando l'area della tempesta non viene decisa. Una volta che si genera dovrete scivolare al suo interno, fino a raggiungerne il centro.

Atterra su Picco Polare, Vulcano e sulla cima di una collina con un cerchio d'alberi (0/1)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come completare la missione atterra a Picco Polare, Vulcano e collina con cerchio d'alberi.

Completa una prova a tempo a est di Parco Pacifico o a sud ovest di Borgo Bislacco (0/1)

Sulle nostre pagine trovate una mini-guida che vi spiega come completare una prova a tempo a est di Parco Pacifico o a sud ovest di Borgo Bislacco.

Danza davanti a diversi telescopi (0/3)

Potete consultare la nostra mini-guida che vi spiega dove danzare davanti a diversi telescopi.

Missioni Corsa con la Tempesta Prestigio

Danneggia un avversario nella tempesta (0/1)

Giocate nella modalità Team Rumble, attendete la generazione della tempesta, avvicinatevi a un nemico e infliggetegli un qualsiasi tipo di danno con le armi a vostra disposizione.

Infliggi danni agli avversari con un aliante (0/100)

Dovrete infliggere un totale di 100 punti danno ai nemici che stanno volando con un aliante. Il modo più semplice per farlo è giocare nella modalità Team Rumble, dove tutti i giocatori sono muniti di un aliante dall'inizio della partita.

Infliggi danni ai nemici dopo la chiusura del primo cerchio (0/500)

Anche in questo caso si tratta di una missione abbastanza semplice da completare in Team Rumble. Vi basterà infliggere un totale di 500 punti danno dopo la chiusura del primo cerchio.

Visita il centro delle tempeste in una singola partita (0/3)

Valgono gli stessi consigli dell relativa missione standard, con la differenza che dovrete cercare di restare in vita il più a lungo possibile, dato che in questo caso bisognerà attendere la generazione di tre cerchi della tempesta per visitare il centro di ciascuna di esse.

Infliggi danno da caduta a un avversario (0/1)

Dovrete infliggere un qualsiasi danno da caduta a un avversario. Potete farlo distruggendo le strutture mentre qualche giocatore si trova sopra di esse, in modo da farli cadere rovinosamente sul terreno.

Completa una prova a tempo a nord di Approdo Avventurato o a est di Spiagge Snob (0/1)

Vi abbiamo giù spiegato come completare una prova a tempo a nord di Approdo Avventurato e a est di Spiagge Snob.

Danza di fronte a diversi telescopi in una singola partita (0/2)

Seguendo le indicazioni della relativa sfida standard, in questo caso dovrete danzare di fronte a due soli telescopi, ma nell'arco di una singola partita.