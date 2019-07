Fortnite: guida e mappa per ottenere tutti i Fortbyte velocemente

La Stagione 9 di Fortnite è quasi giunta al termine, ma i giocatori del battle royale di Epic Games sono ancora in tempo per raccogliere tutti i Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale. In questa mini-guida vi mostriamo una mappa che vi spiega come ottenere tutti i chip nel'arco di un'ora.

Seguendo le indicazioni contenute in questa mini-guida, sarete in grado di raccogliere tutti i Fortbyte nascosti nell'isola di Battaglia Reale nel giro di un'ora, disputando in tutto otto partite.

La mappa riportata a fondo pagina mostra le posizioni di tutti i Fortbyte, e i percorsi da compiere per raccogliergli tutti nel minor tempo possibile. I percorsi (contraddistinti da un colore diverso) sono in tutto otto, uno per ogni partita da disputare. L'inizio di ogni percorso è marcato con un cerchio, mentre la fine è segnalata con una X.

Di seguito vi spieghiamo tutti i passi da seguire, con il relativo ordine, per raccogliere tutti i Fortbyte nel modo più veloce possibile.

Come ottenere tutti i Fortbyte velocemente

Prima di iniziare, assicuratevi di equipaggiare i seguenti oggetti:

Skin di Stratus

Deltaplano Vendicatore

Piccone Sbriciolabunker

Dorso decorativo Kyo

Dopo di che, non vi resta che seguire gli otto percorsi nel seguente ordine, equipaggiando gli oggetti indicati:

Percorso Rosso: giocate in solitaria. Percorso Blu: giocate in solitaria, equipaggiate la skin Venganza (a tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come sbloccare tutti gli stili di Venganza). Percorso Viola: giocate a squadre, equipaggiate la skin Demi. Percorso Arancione: giocate in solitaria, equipaggiate la skin Rox e le scie Plasma. Percorso Verde: giocate in solitaria, equipaggiate la skin Vega, deltaplano Scarlatto e strumento di raccolta Scarlatto. Percorso Ciano: giocate in solitaria, equipaggiate la skin Jonesy Bunker, dorso decorativo Mantella Banana e strumento di raccolta Vox. Percorso Magenta: giocate a squadre e indossate la skin di Sentinella. Percorso Giallo: giocate a squadre.

Per velocizzare gli spostamenti sulla mappa, vi consigliamo di procurarvi una Girosfera e salire a bordo di essa. Se avete bisogno di aiuti specifici per raccogliere i singoli chip, ricordiamo che sulle nostre pagina trovate la guida dettagliate che vi spiega come ottenere tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite. Siete riusciti a ottenerli tutti?

Segnaliamo che a partire dal primo agosto prenderà finalmente il via la Stagione 10 di Fortnite. Cosa vi aspettate dalla nuova season del battle royale di Epic Games?