Fortnite: guida alla posizione degli Anelli Fluttuanti a Brughiere Brumose

Tornano nella Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 gli Anelli Fluttuanti, oggetti azzurri che vanno raccolti in giro per luoghi specifici della mappa al fine di completare una delle sfide settimanali.

Per la Settimana 1 della Stagione 4 il vostro obiettivo è visitare Brughiere Brumose, dove si nascondono ben quattro Anelli Fluttuanti. Fortunatamente la sfida è molto semplice da completare, dal momento che gli oggetti non sono nascosti e si trovano sui tetti di quattro diversi tetti degli edifici sparsi in giro per il punto d'interesse e sono quindi ben visibili. In calce alla guida potete trovare un'immagine della mappa di gioco con sopra indicata la posizione di ogni singolo anello.

Al solito potete approfittare della modalità Rissa a Squadre, nella quale è possibile atterrare a Brughiere Brumose e agire indisturbati grazie al ridotto numero di giocatori e alla divisione della mappa in due parti. Nel peggiore dei casi avrete a disposizione il respawn, così da tornare nel luogo indicato e finire il lavoro.

Vi ricordiamo che oltre alle sfide della Settimana 1 è arrivata anche la prima sfida di Wolverine, skin segreta del Pass Battaglia, e sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come indagare sui segni d'artigli misteriosi in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4.