Fortnite, guida: posizione degli Anelli Fluttuanti a Parco Pacifico

Con le sfide della Settimana 4 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 tornano anche gli Anelli Fluttuanti, ovvero gli strani oggetti di colore azzurro che si nascondono in svariati luoghi della mappa. Questa settimana l'obiettivo è di trovare i quattro anelli di Parco Pacifico.

Esattamente come la scorsa settimana, trovarli è molto semplice e, per farlo, potete dare un'occhiata all'immagine che trovate qui sotto e al video allegato alla notizia, così da completare la missione in una manciata di secondi. Ciascuno degli anelli è facilmente accessibile e non c'è bisogno di grandi sforzi per raggiungerli tutti. Ovviamente saranno in molti ad atterrare a Parco Pacifico per raccogliere gli anelli, quindi vi suggeriamo di completare questa sfida nella modalità Rissa a Squadre, così che possiate spostarvi in giro per il punto d'interesse senza nemici pronti ad eliminarvi. In ogni caso non è necessario raccogliere tutti gli anelli in una sola partita, quindi non demordete nel caso in cui qualcuno dovesse farvi fuori a metà lavoro.

