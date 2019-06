Fortnite: guida alla posizione del Fortbyte 30 a Montagnole Maledette

Continua la caccia ai Fortbyte di Fortnite: nelle scorse ore Epic Games ha reso disponibile il Fortbyte 30, nascosto tra Montagnole Maledette e Parco Pacifico: ecco la guida completa con l'esatta posizione di questo collezionabile.

Il Fortbyte Numero 30 si trova, come detto, tra Parco Pacifico e Montagnole Maledette, nella zona nord ovest della mappa. Per localizzarlo dovrete recarvi presso un gruppo di alberi a sud di Montagnole Maledette ma comunque fuori dal Parco Pacifico. Potete vedere l'esatta posizione nel video qui sopra pubblicato dall'affadibile HarryNinetyFour, per trovare e collezionare il Fortbyte 30 non sono richieste abilità o skin particolari, dunque vi consigliamo di localizzare attentamente il chip e provare ad atterrare il più vicino possibile, così da poterlo recuperare con estrema semplicità.

Nel weekend Epic Games ha reso disponibili anche i Fortbyte 49 nella caverna di ghiaccio di Trog e Fortbyte 14 in una postazione arcade, questa settimana arriveranno sicuramente nuovi collezionabili insieme alle nuove Sfide della Settimana di Fortnite Battle Royale.