Fortnite: guida alla posizione di tutti i Gettoni XP delle Settimane 1-5

Tra le novità della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 troviamo anche i Gettoni XP, oggetti colorati che vengono aggiunti ogni settimana in vari luoghi della mappa e che consentono ai giocatori di raccoglierli per accumulare un po' di punti esperienza extra.

Dal momento che si tratta di collezionabili che vanno accumulandosi nel tempo, vi proponiamo una mappa aggiornata alla Settimana 5 della Stagione 2 e che include quindi ogni singolo gettone attualmente disponibile. Vi ricordiamo che quelli verdi, blu e arancioni (che si trovano nei vari covi dell'Agenzia) hanno come unica differenza il quantitativo di punti esperienza assegnati al momento della raccolta, invece quelli viola si sgretolano in numerose monete più piccole ed è bene raccoglierle tutte per massimizzare il quantitativo di XP ottenuti.

Prima di lasciarvi alla mappa con sopra indicata la posizione di tutti i Gettoni XP, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 5 della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2. Avete già trovato l'unicorno peluche di Deadpool in Fortnite Battaglia Reale?