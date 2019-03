Fortnite Guida: Realizza 15 rimbalzi usando il giocattolo Palla Rimbalzante

Tra le nuove Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8 ce n'è una che richiede di realizzare 15 rimbalzi con lancio usando il giocattolo Palla Rimbalzante. Di seguito vi mostriamo come completarla.

Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con armi con mirino (0/200)

Cerca forzieri Condotti Confusi o Palmeto Paradisiaco (0/7)

Completa un giro di pista in Borgallegro (0/1)

Pass Battaglia

Realizza 15 rimbalzi con lancio solo usando il giocattolo Palla Rimbalzante (0/1)

(0/1) Fase 1: Ottieni scudi dai funghi (0/50)

Usa un Condotto Vulcanico, una Zipline e un Veicolo nella stessa partita (0/3)

Elimina i nemici negli Accampamenti dei Pirati (0/3)

Per completare questa sfida dovrete aver raggiunto almeno livello 26 nel Pass Battaglia di Fortnite Stagione 8, indispensabile per sbloccare la Palla Rimbalzante.

Una volta che l'avrete sbloccata, vi basterà equipaggiarla e farla rimbalzare in partita per 15 volte consecutivamente. La pollo è molto reattiva, ma ciò non significa che sarà sufficiente lanciarla a caso per superare i 15 rimbalzi.

Una buona tecnica per raggiungere l'obiettivo consiste nel costruire una struttura alta, posizionarsi sopra a un pavimento piatto e lasciar cadere la palla. Questo assicurerà alla sfera di ottenere uno slancio ottimale per raggiungere i 15 rimbalzi, così da completare l'obiettivo richiesto dalla sfida.