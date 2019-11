Fortnite: la guida per sbloccare Razor di Battle Breakers

La scorsa settimana Epic Games ha lanciato Battle Breakers per PC e piattaforme mobile e come parte di una campagna promozione offre ora la possibilità di sbloccare un personaggio da utilizzare su Fortnite, in modalità Salva il Mondo. Volete sapere come ottenere Razor? Vi spieghiamo tutto in questa guida.

Il procedimento per sbloccare Razor (o Razor Hero) in Fortnite è molto semplice, tutto quello che dovrete fare è scaricare Battle Breakers e giocare fino a raggiungere il livello 20. Fatto questo un messaggio vi avviserà immediatamente della disponibilità di Razor in Fortnite Salva il Mondo.

Ovviamente sarà necessario effettuare il login in Battle Breakers con lo stesso account Epic Games già utilizzato anche per Fortnite, così da poter trasferire i contenuti in maniera automatica. Il personaggio di Razor potrà essere usato su PC, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, ma solamente in modalità Salva il Mondo, non essendo accessibile in Battaglia Reale.

Non è escluso che in futuro altri eroi di Battle Breakers possano aggiungersi al roster di Fortnite, al momento però Epic Games non ha annunciato nulla a riguardo.